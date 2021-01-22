藍田一廈兩户染疫強檢 保安住「檢測區」早前確診

另增兩廈強檢 分佈旺角葵涌

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，德蔭樓有3個單位受影響，分佈在不同樓層不同坐向，分別有3宗、1宗和3宗確診。張說，第二個單位出現的個案於1月14日發病，確認了感染源頭，故估計與第一個有確診的單位關係微弱；第三個單位涉及一家人，3人分別在本月9日、15日和19日發病，當局認為是源頭不明個案，故大廈要強制檢測。

此外，麗港城5座有2個單位受影響，位於不同樓層不同坐向，一單位涉及4宗確診，另一單位涉一宗。麗港城區議員李煒林接受本報查詢表示，麗港城5座早前有一名夜更保安確診（個案9374），之後便是大廈內有一家四口確診，前日再新增一宗（個案9831），他說當局今日會在屋苑設置檢測站。翻查資料，該夜更保安住在新填地街26號，1月11日發病，張竹君稱會調查大廈確診個案與保安有否關係。

至於富榮花園2座，有3個單位受影響，涉5人確診，一個單位有1宗確診，另一單位3宗，而昨日新增的單位涉1宗。有兩個單位同坐向但相隔幾層，另一個單位則不同坐向和樓層。

（疫情第四波）