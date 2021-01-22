尼裔三口家「先陰後陽」 食衛局：或涉3早前確診者

夫病發求醫未獲安排檢測

袁國勇籲醫生驗病徵輕微者

港大微生物學系講座教授袁國勇昨向本報表示，檢測站再為病人驗濃縮樣本呈陽性，但病毒量低，重申病發初期檢測的敏感度較高，提醒醫生應為輕微病徵者檢測。

妻兒流動站採樣陰性

翌日檢疫呈陽性

昨日在瑪嘉烈醫院的Dilip說，入院後驗出抗體，發燒等病徵基本消退，惟肺片顯示兩邊大面積肺花，要接受兩周藥物療程，現下牀走動會氣喘，他引述醫生說，若遲數天入院，情况或更嚴重。他說妻兒本月18日到廣東道流動檢測站採樣，翌日結果呈陰性，惟同日早上被檢疫已驗出陽性。

袁國勇說，該病人在檢測中心及檢測站驗咽喉及鼻腔拭子，檢測站得悉假陰性後，再為他驗濃縮樣本，結果呈陽性，但病毒量非常低，港大以較敏感的方法重新檢測較高量樣本亦呈陽性。

袁相信化驗所的檢測沒問題，表示病人入院抽取的鼻咽抽取液及咽喉拭子呈陽性，鼻咽抽取液較拭子取得較多受感染細胞，遠勝於鼻咽拭子及咽喉拭子，但只可在醫院抽取，肺炎病人的鼻或咽喉病毒量可能非常低，可在醫院外取樣的深喉唾液則可同時提取上及下呼吸道病毒。他說病人起初看普通科醫生，醫生因他沒失嗅覺而沒安排檢測，一般病發後7日的病毒量僅剩初期的十分之一，因此應及早檢測。

局方稱兩檢測承辦商獲質素認證

食衛局昨因應事件表示，上述兩個承辦商均已參加並通過衛生署外部質素保證計劃，同時具香港實驗所認可計劃醫務化驗認證資格。截至本月20日，梁顯利油麻地社區中心已為近90,000人檢測，發現312個陽性樣本；香港分子病理檢驗中心在不同地區的流動檢測站共為逾18萬人採樣，發現186個陽性樣本。

（疫情第四波）