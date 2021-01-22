油尖旺增31人確診 逾半指定檢測區外 碧街10天37宗 專家議員倡擴區

本港昨增70宗確診，63宗屬本地感染，16宗源頭不明，累計9867宗確診及1宗疑似個案。其中約31宗住油尖旺區，14宗住油麻地指定檢測區，包括1宗住核心區。

檢測區安老院首感染

11「無人確診廈」污水陽性強檢

政府周二及周三公布，油麻地有6幢大廈因為持續驗出污水陽性而須強制檢測，包括新填地街10-14號新利大廈、上海街131-133號、浩如樓、金海大廈、福成樓及海豐大廈。6幢大廈雖與油麻地最先大規模爆疫的新填地街20、22、24及26號相近，但坐落在核心區外邊陲，即原本沒確診，住戶就毋須強制檢測。

該6幢大廈暫時沒居民確診，根據衛生防護中心的患者行蹤資料，一名住天水圍的49歲男子（第9614宗）本月13日曾到污水持續呈陽性的金海大廈。被問該男病人是否在大廈工作或曾如廁，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說不太肯定其行蹤。

政府昨深夜再公布，廟街108-116號漢興商業大廈、廟街118 號、吳松街1-3號創遠樓、吳松街 5-11號、吳松街15-17號金源樓的污水持續陽性，被納入強制檢測，上述5廈亦無人確診。

昨另有5廈納入強制檢測，其中兩幢位於油麻地指定檢測區，包括吳松街121號及渡船街7至10號，各有1宗確診。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，近日不少個案出現在油麻地指定檢測區外，疫情已擴散至區外，認同要擴大指定檢測區範圍，而針對疫情較嚴重、持續有確診出現的大廈，可安排居民高密度檢測，例如每隔3至5日檢測一次，以盡快截斷傳播鏈。他說由於該區疫情早已擴散，相信需更長時間才可「清零」。對於會否考慮擴大油麻地指定檢測區範圍，張竹君沒正面回應，稱一直會觀察油麻地的情况。

梁子超倡重災大廈高密度檢測

九龍西立法會議員、民建聯鄭泳舜認為，有需要擴大油麻地指定檢測區範圍，留意到指定檢測區外的碧街及廣東道一帶舊樓已累計雙位數確診，建議政府在該處一帶再劃指定檢測區，盡快找出隱形患者。他說該區多處樓宇環境較差，亦多南亞裔人士。本報統計，碧街自1月10日首現確診，連同昨新增的10名患者，碧街15、17、19、21、23、25、27號已累計37人確診。

昨有40多宗初步確診，其中11宗在油麻地臨時檢測站驗出。位於油麻地指定檢測區的炮台街常安大廈2樓常安護老中心，一名80歲男院友初步確診。張竹君表示，該院舍早前為員工及院友安排檢測，其後發現該名沒病徵的院友確診，他平日沒外出，會在院舍走動，但不是長時間戴口罩，同層21名院友及6名員工須送檢疫，暫未知感染源。

常安大廈本月17日已納入強制檢測，不計該名安老院友，早前已有3宗確診，該3名患者是一家人。

（疫情第四波）