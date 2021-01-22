油麻地檢測區研日內「圍封」 離大廈須持陰性證明 逾千紀律部隊駐守「洗樓」

梁子超：倘大廈傳染風險高 撤離更好

被問會否對油尖旺小區實施禁足令，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會表示，當局會視乎情况，看有否措施須實施。呼吸系統科專科醫生梁子超關注禁足對市民生活及生計的影響，又說部分大廈或已有環境污染或喉管問題，居民禁足亦未必合適，如大廈高風險，短暫撤離居民反而更好。

海關消防懲教派員配合

據了解，除了警隊外，部分紀律部隊包括海關、消防、懲教處等亦要派員協助，配合民政署人員執行「留在原處所」檢測令。政府考慮的其中一個方案，是一旦圍封油麻地強檢區，每座大廈座頭會有人員看守，確保離開大廈的人有檢測陰性證明，並會派員上樓，逐家逐戶拍門「洗樓」，確保單位內的人均已檢測，如發現有人未檢測，會要求他們到強檢區內的檢測中心或檢測車檢驗。

購物用膳限區內 店舖禁區外補貨

向居民提供物資 目標3天驗全區

有知情人士表示，方案下，圍封期間在強檢區內或已進區內的人，須持有陰性檢測報告才可離開，但區內人仍可在區內活動，例如購買日用品及到餐廳用膳，但店舖的貨品賣完便不准從外補貨。政府內部估計區內有逾1萬人，有望圍封兩三天便可完成區內全民檢測，之後解封，其間政府會在區內為有需要者提供基本物資等支援。他強調，據他了解政府未有定案，若準備過程順利，在周末進行是最佳時間，因較多人不用上班，若在兩三天完成，區內市民在上班日可如常上班，但仍要視乎檢測進度。

據了解，昨午有不同紀律部隊前線人員陸續收到指示，要求今日起至周日取消休假，協助保安局執行「特別防疫任務」。有紀律部隊將有關人手分成兩更，每更14小時，有關工時可當「超時補水」處理，最快今晚9時聽取詳細工作安排，故有前線人員估計最快明日（周六）凌晨執行有關安排。

有前線不滿當局「強制交人」

憂惹反彈「要對居民動武」

該前線人員表示以往抗疫工作為自願參與，不滿今次「強制交人」，憂「禁足」會引起區內市民反彈，屆時或要對普通市民使用武力，但他沒受過正統群眾管理訓練，亦無接受醫療訓練，「呢啲留番警察做」，亦擔心是次開壞先例，日後「用國安、反恐、抗疫等名義，來做政治任務」。

行會成員林正財表示沒參與相關政策討論，個人認為油麻地較多高風險因素，包括多劏房、難掌握住戶名單，建議有需要時可更嚴厲處理，例如在疫情較嚴重或風險較高的某範圍短暫限制居民出入，為他們檢測，持有陰性證明者可離家，但只能在範圍內生活，不准非居民進入，並派紀律部隊駐守。

明報記者

（疫情第四波）

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