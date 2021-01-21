「美國團結」演說：重新學會民主珍貴

誓改孤立主義 再與世界互動

拜登在演說中向美國及全世界談及未來願景，內容提及對抗新型冠狀病毒疫情、呼籲團結及治療國家。他說：「這是美國之日，這是民主之日。」他多番強調美國民主制度的價值，「我們重新學會民主珍貴，而在這一刻，我的朋友，民主重佔上風」。他重申自己要成為全美國人民的總統。他又向別國傳達信息，稱要改變前任的孤立主義政策。他說：「我們將修復我們的同盟，並再次與世界互動。」

提國會山莊騷亂：沒團結就沒和平

拜登在就職演說中多次提及民主。他說：「今天，我們慶祝的不是候選人的勝利，而是慶祝民主事業的勝利。人民，人民的意願被聆聽得到，人民的意志獲得尊重。」他又提及國會山莊騷亂，「現在，在這片神聖的土地上，數天前，暴力試圖動搖國會大樓的核心。我們團結在一起，成為一個在上帝之下不可分割的國家，和平移交權力，我們為此努力已超過兩個世紀」。他說：「沒有團結，就沒有和平，只有痛苦和憤怒。沒有進步，就只有疲憊。沒有國家，就只有混亂狀態。這是我們歷史性的時刻，危機和挑戰。團結是前進的道路。」

演講內容事前保密。知情人士透露，演講稿是在撰稿人雷迪（Vinay Reddy）和拜登首席策略師邁克多尼倫（Mike Donilon，將任白宮高級顧問）協助下撰寫。

受疫情影響，今年總統就職典禮規模大幅縮小，當局僅派發約1000張就職禮入場券，大部分出席者為國會議員及嘉賓。

因應本月初國會山莊騷亂，華盛頓加強保安，就職典禮所在的國會山莊一帶守衛森嚴，逾2.5萬名國民警衛隊佈防。聯邦調查局審查國民警衛隊成員背景，國防部官員確認12人被禁在典禮執勤，指其中兩人曾發表針對政治官員的威脅言論。

家鄉演說憶已故長子 激動落淚

拜登周二（19日）啟程往華盛頓前，先在家鄉特拉華州、以其已故長子博．拜登（Beau Biden）命名的國民警衞隊總部發表道別演說，其間他一度哽咽，稱為「身為特拉華之子感到自豪」，但遺憾長子已不在身邊，認為當總統的應該是博．拜登。

拜登周二抵達華盛頓後，首個活動是與賀錦麗到林肯紀念堂前出席儀式，悼念疫情死者。林肯紀念堂的倒影池兩旁亮起了400盞燈，以紀念逾40萬名疫情中去世的美國民眾。拜登發表演說指銘記傷痛很難，但這是治癒方式，對國家來說很重要，他又不忘感謝醫護人員的付出和勇氣。

（綜合報道）