林鄭拒設失業援助 稱研降低職津門檻

林鄭：政府很多計劃幫市民

林鄭昨表示，失業援助金涉及大量公帑，政府對這建議的態度一致。她稱，政府已有很多計劃幫助失業或就業不足的市民，包括再培訓局的「特別‧愛增值」計劃，她稱會不斷開創就業機會，以及研究調低職津工時要求。目前職津要求共有3級，以非單親住戶計算，每月至少工作144小時可申請基本津貼；單親住戶則需最少36小時。津貼額由500元至1400元不等。

「沒工開 滿足不了職津要求」羅致光：正探討處理方案

勞工及福利局長羅致光表示，職津設計特點是「多勞多得」，疫情下有市民就業不足，收入減少的同時失去高額的津貼。羅亦提及，有工種月薪超出職津入息上限，「但沒工開時，就滿足不了職津要求」，他稱政府正探討如何處理，構思成熟時會公布方案。

麥美娟稱，工聯會一直要求政府放寬工時門檻，並建議調低職津每月總工時要求至72小時及36小時兩級，讓更多就業不足家庭符合資格申領；她另要求政府交代其他援助失業市民的措施。

（疫情第四波）