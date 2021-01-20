東瀛遊遣散所有導遊 兩月10旅社倒閉

執董：發遣散費過年關 日後重聘

禤國全解釋，疫情下國際旅遊停了接近一年，這批導遊失去主要收入，「看到他們開始（生計）緊張，希望今日咁做，可以在農曆新年前，2月第一個星期，把錢給他們應急」，盼讓員工「過年關」。他說，自己感到「upset」但正面，「覺得是幫助同事……反正日後再相見，呢個時間適合做呢個（遣散）」，「做生意不會鋪鋪贏，需要輸的時候就要輸，但我對前景感到光明」。

禤又表示，去年基本上3至12月員工沒有收入，故選擇以去年1月的薪金計算遣散費。他說，有工作近20年員工可獲最高約30萬元遣散費，並強調將來旅遊業重啟，會第一時間重新分批聘用這些員工，「不用考試，不用interview，什麼都不用」。

東瀛遊資深導遊王先生（化名）表示，停薪留職期間一直靠防疫抗疫基金等支援維生，也有做口罩廠倉務員兼職。他認為若一直停薪留職，自己難以求職，故「完全明白公司」，估計最少八成同事滿意安排。他說想念到處飛的日子，「唔好講乜時候開關，曙光都未見到，有排等」，但有信心公司將來會逐步重新聘用遣散員工。

員工理解：求職更自由

陳張樂怡表示，去年11及12月共10間旅行社倒閉，均為小型旅行社，員工數目不多。本報查詢其他旅行社會否有計劃遣散員工，縱橫遊常務董事袁振寧表示，暫時大部分員工停薪留職，現時沒遣散決定，但如政府持續不開關及沒有旅遊氣泡，不排除未來會有進一步人手節約安排。康泰、永安、星辰旅遊等截稿前未回覆。

（疫情第四波）