失業率6.6% 羅致光：未來不樂觀 16年來新高 學者工會商會料今年7%

統計處昨公布，經季節性調整的失業率由2020年9至11月的6.3%升至10至12月的6.6%，失業人數由24.43萬增至24.58萬；同期就業不足率維持3.4%，就業不足人數由13.31萬增至13.38萬。

逾24.5萬人失業 飲食業13.8%

按行業劃分，零售、住宿及膳食服務業升幅最大，較上一次公布上升0.5個百分點至10.6%，其中餐飲服務活動業上升0.7個百分點至13.8%。另外，25至34歲的失業率較其他年齡層增幅較大，25至29歲上升0.3個百分點至7.8%，30至34歲則上升0.5個百分點至4.9%。

勞福局長羅致光表示，12月為疫情第四波的高峰期，加上保就業計劃結束，失業率上升屬預期之內，但由於經過季節性調查，故有較大差異，實際平均失業人數增加1500人，等於就業人口的0.04%。他又表示，一般於新春後較多企業結業，故對未來一兩個月的失業情况並不樂觀。

據社會福利署數字，去年12月失業綜援約1.95萬宗，按月升2.2%，較前年同期升55.2%；新申請有1045宗，按月增12.2%，較前年同期則升65.1%。

李兆波：下次或是6.8% 之後再升上去

中大商學院高級講師李兆波表示，受限聚令及禁堂食等措施影響，飲食業失去去年年底的黃金檔，勢再裁減人手。他預計疫情仍未受控，通關無期，導致經濟活動繼續停頓，今年整體失業率將逐步升至7%，「下次可能是6.8%，之後再升上去」。

工會促設失業援助

職工盟總幹事蒙兆達表示，按統計處數字計算，單是12月失業率已達7.1%，認為新公布的失業率未完全反映最新情况。他批評政府在保就業計劃後，未有後繼支援措施，如為正在「吊鹽水」的工人「拔喉」，拒設失業援助金更有如見死不救，稱有工人申領失業綜援半年仍未獲批。他預期，下次公布的失業率或升到6.8至7%。

工聯會促請政府在財政預算案撥款150億元，推出緊急失業現金津貼，工聯會權益委員會主任唐賡堯質疑，政府花近900億元推兩輪不設財政審查的保就業，卻拒絕向失業者提供直接現金援助。中華廠商聯合會對最新失業率感憂慮，促政府推第三期保就業計劃，並讓風險較低的行業局部復業，否則今年首季失業率將升破7%。

明報記者

（疫情第四波）