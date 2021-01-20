限聚措施延一周 專家料手鬆不再

現傳播力強變種病毒

曾在巴西愛爾蘭者禁入境

食物及衛生局副局長徐德義昨日表示，近期本港疫情出現反彈，1月12至18日錄得381宗個案，較之前一周的243宗多，源頭不明個案佔本地個案33%，故要延長社交距離措施7日。他又說，鑑於近日巴西及愛爾蘭出現傳播力強的新變種病毒，由1月23日凌晨零時起，所有於當日或之前21天曾在兩地逗留超過兩小時的人，不准登機來港。

許樹昌：政府昔張弛有道

今目標清零

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，近日疫情反彈，日前更出現過百宗確診，數十宗源頭不明，顯示社區有很多隱形傳播鏈，疫情嚴峻，政府難以解除限制。他說，以往政府採取張弛有道策略時，但每次一放寬就再爆疫，尤其是遇上長假期時風險更高，而政府已將目標定為清零，估計政府日後放寬限制時，不會像以往般「鬆手」。

美容界呼冤：證停業無補於事

促周內商復業條件

政府在去年11月底開始逐步勒令多類處所關閉，其中美容院在12月10日起關閉，香港美容業總會創會主席葉世雄說，從沒期望政府本周會放寬措施，但近日疫情證明要求美容業停業也無補於事，「政府又唔話你知要點做，又清唔到零」。他說，業界不斷提出措施希望政府讓業界復業，例如在美容院助政府派發樣本瓶，已透過立法會議員約見政務司長張建宗，希望在延長措施的7日內商討出讓業界局部復業的措施。

（疫情第四波）