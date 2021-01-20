紅外線點人頭限人數 場外設等候區

機電署總工程師（數碼科技）李子傑昨稱，每個年宵場地的出入口會設置紅外線儀器，點算人數，並以「紅綠燈」顏色顯示人流多寡，供市民在網上參考。此外，劉利群稱年宵會有嚴格入場限制，場外會設等候區，並有保持社交距離措施。她呼籲有興趣去買花的市民留意人流資訊，盡量選擇人流比較少的時段去買花，「希望快買快賣，盡快離開場地」。

疫區辦花市 專家料新春已停爆發

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，在戶外空氣流通地方辦花市相對安全，人流限制則要視乎場地大小，此外，到花市市民應遵守二人限聚令，以及不要觸碰年花，避免如街市一樣因觸摸食物而帶來風險。

至於花墟公園和長沙灣遊樂場應否辦花市，許樹昌認為，該區強制檢測在數日內可完成，預計到農曆新年時該區爆發已停止。若再有其他區爆疫、而疫區旁邊有擬舉辦花市地點，他相信政府不會繼續在該處辦花市。

（疫情第四波）