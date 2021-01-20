年宵突復辦 另租場地檔戶呻被「玩死」 攤檔減半抽籤分配 陳肇始否認轉軚沒道歉

陳：過去一周與業界溝通 明白訴求

陳肇始昨傍晚在記者會表示，食環署過去一周與業界溝通，明白業界和市民對銷售或購買年花的訴求，而近日疫情有反彈勢頭，在平衡風險及回應訴求下，決定大幅縮減年宵規模。她說，食環署會在原定的15個地點，安排一些原先投得攤檔的檔主於該場所賣年花和盆栽，但攤檔數目大約減半，並設人流管制。她說檔戶可免費使用場地，但要遵守防疫措施，並在開市前48小時內接受檢測，有陰性結果才可營運，及交出員工名單，以便有需要時追蹤。

食環：盼原本中標者起碼有一檔

因應攤檔數量減半，食環署會邀請有興趣的檔主申請並舉行抽籤，今日會向原有投得攤檔者講解安排。食環署長劉利群表示，抽籤會盡量公平，希望「起碼一人一手」，令已投得攤檔的經營者起碼取得一個攤位。至於其他投得較多攤檔的檔主，她稱會按比例分配，但最多3檔。不過，食環署昨晚公布年花銷售點將於2月6日（年廿五）至11日（年三十）期間開放，但原先年宵開放時間是至2月12日（大年初一）清晨。

人流管制方面，劉利群稱每個場地出入口均設紅外線儀器點算人數，並以「紅綠燈」方式在現場及網上顯示人流，而場地會視乎大小再劃分小區，小區有單獨人流管制措施系統，以維園為例，初步劃分成4個小區。當局昨未能提供維園可容納的人數，劉稱每個場地的分區人數稍後會以科學方式決定，設有上限。

被問政府「急轉軚」是否顯示抗疫智慧不足，陳肇始稱1月8日宣布取消年宵後，新聞稿有提及，當局為協助花農以其他方式銷售年花，會與業界會面，在防疫抗疫大前提下積極探討各種措施和可行性，「所以唔構成咩『轉彎』」。陳兩度被傳媒問到會否向受影響檔戶道歉，她沒道歉，亦沒提及會否賠償已租其他銷售場地的花農。

「唔知佢做緊乜」 花農：政府臉皮厚過樹皮

本身在屯門花市投得4檔的彭先生向本報表示，當政府宣布取消年宵後，已即時另覓地點賣年花，並與其他花農在屯門租了3個地舖辦臨時市集，租金、保險、佈置和宣傳等合共約16萬元。對於年宵突然復辦，他大嘆被政府「玩死」，一方面擔心分薄客源，另又不知道如何分配人手，形容「雙重打擊」。他批評政府做決定前無諮詢業界，現恐「血本無歸」。

種植桃花的芙蓉山新村花農邱先生在荃灣投得一個攤位，他昨晚聽畢政府最新安排後說，「直頭唔知佢（政府）做緊乜」、「投晒降」。他說當局表明將攤位減半，但又希望每個經營者起碼有一檔，質疑能否做到，亦擔心攤檔減半會影響生意。對於陳局長沒道歉，他批評政府一向強硬，「臉皮厚過樹皮」。

明報記者

（疫情第四波）