公布新數據 科興稱有效率增至近七成 專家指混亂如唧牙膏

注射間隔增至3周 1394人測試

許樹昌：第三期研究一般上萬人

路透社報道，負責科興疫苗在巴西第三期臨牀研究的布坦坦研究所，上周發布的整體有效率50.38%，是來自逾9000名測試者、大部分相隔兩周接種而得到的結果；報道引述科興發言人稱，巴西研究中有1394人接受科興兩劑疫苗或安慰劑的時間相隔3周，結果有效率近七成。科興研究員曾表示，早期試驗顯示間隔4周接種兩劑的抗體反應較兩周強。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，現時各地就科興疫苗公布的有效率數據混亂，如「唧牙膏」，而第三期研究一般有上萬人參與，不會用千多人的數據來計算。

世衛列疫苗25問題

何栢良：港府應逐一交代合格否

此外，新冠疫苗顧問專家委員會周一建議政府批准緊急使用BioNTech疫苗，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目說，市民對疫苗資訊相當關心，且相關內容複雜，政府只開一個簡報會未必滿足到市民需求，應加強資訊發放，例如公開委員會審批BioNTech時看的1000多頁文件；此外，世衛有為檢視疫苗的質素、安全、成效等訂出有25條問題的清單，政府應逐一交代香港審批的疫苗是否符合25項要求。

何栢良又說，政府應交代審批疫苗時有否向藥廠訂出附帶條件，他舉例英國審批BioNTech疫苗時訂出49項附加條件，例如要求每批次疫苗質素都要達到第三期臨牀研究的標準，英政府亦會找獨立第三方將每批次的疫苗驗一次，疫苗產地一旦有變就要重新審批，香港可參考英國，要求藥廠承諾特定條件才審批。

（疫情第四波）