深水埗強檢僅兩檢測站 區議員憂難應付6萬人

黃金店舖提早關門 商戶憂生意再減

本報記者昨晚8時許到黃金電腦商場，發現不少店舖已關門，亦有三四空舖待租，人流不多。在商場賣電腦的周小姐稱疫情令營業額減少，顧客購物更謹慎；而商場朝十晚十營業，以往晚上人流不少，現不少店舖提早關門，擔心被劃作強檢區後進一步影響人流。另一不願透露姓名的店舖負責人說，疫下營業額減，店舖有減人手，亦擔心被劃作強檢區會影響生意，他認為個別區域強檢作用不大，市民或在他區染病毒帶回深水埗。

深水埗區議員何啟明說，該區強檢區包括4個區議會選區，推算共約6萬至7萬居民，單靠目前白田檢測中心和新增楓樹街遊樂場檢測站，關注能否於3日內為所有人檢測。

昨有兩名掛上證件的男子，在位於欽州街254號的疫廈與兩名女子離開，其中一名女子拿着一個滿載的垃圾膠袋。

油麻地唐樓戶：衛生差 梯間有大小便

另外，油麻地碧街15至27號A屬其中一幢須強檢大廈，居於唐三樓的張女士稱大廈衛生情况惡劣，樓梯口地面曾有糞便，有人隨處小便，逃生通道有大量雜物例如櫃及牀褥阻塞。該大廈有兩個出入口，兩個出入口鐵閘均無上鎖，其中面向東安街的出入口地面，有數個內有黃色液體的膠瓶，梯間亦傳出尿味，出入口鐵閘掛上不同文字版本的強制檢測公告。

港府會延長官涌體育館流動採樣站，及玉器街的流動採樣車的服務至1月22日，並今日起在楓樹街遊樂場設流動採樣站。

（疫情第四波）