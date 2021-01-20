昨增兩確診 累計7戶 有向上傳風險 柴灣曉峰樓13室上下全撤

55宗本地個案 四成源頭不明

本港昨增56宗確診，包括55宗本地個案，當中23宗源頭不明，佔整體逾四成，其中10人居住油尖旺區。中九龍幹線中段隧道地盤增一宗。本港累計9720宗確診及一宗疑似，另有逾60宗初步確診。

峰華邨曉峰樓前日有10人確診，涉及5戶，其中3個單位位於12、11及9樓，均屬13室。港大微生物學系講座教授袁國勇等專家視察後，懷疑大廈出現垂直向下傳播，故撤離1213室及以下的13室住戶到檢疫中心。然而，大廈昨多兩宗個案，包括居於12樓對上數層的13室單位，以及一個非13室單位。當局沒透露層數。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，前日已安排24名曉峰樓住戶檢疫，但專家討論最新疫情發展後，認為大廈有向上傳播風險，故1313室及以上的同坐向住戶都要檢疫，又指當局一直沒排除向上傳播的可能。

油麻地普通科門診收銀文員初確

此外，油麻地普通科門診一名收銀處文員初步確診，其居住油麻地，不屬強制檢測範圍，最後於本月17日上班，同日到該門診求醫，檢測呈陽性。該員工主責收銀，上班時有戴口罩，沒有職員或病人被列作密切接觸者。沙田醫院一名人力資源部文員亦初步確診，醫管局沒透露其居住地點。該員工於18日到職員門診求醫，檢測後初步確診，15日最後上班，主要在辦公室負責文職工作，並有戴外科口罩，沒有同事或病人須檢疫。上述兩名文員的感染源頭均未明。

本港新增兩名確診者死亡，累計165人染疫後離世。一名80歲女患者去年11月29日因發燒、咳嗽入住東區醫院，本身有長期病，被列為密切接觸者，情况持續惡化，12月1日轉送深切治療部，延至前晚死亡。另一名67歲男患者上月10日因氣促送往東區醫院並確診，入住深切治療部後情况惡化，昨午不治。

（疫情第四波）