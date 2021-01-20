油麻地疫區劃「核心區」 70廈強檢 指定檢測擴深水埗 醫生憂若排除排檔商場會走漏

繼油麻地劃出指定檢測區要求有確診的大廈強制檢測，食衛局副局長徐德義昨日公布，在該區域內再劃出「核心區域」，介乎北海街、廟街兩旁、寧波街、新填地街兩旁的區域，全數約70幢大廈的居民或到訪者，不論大廈是否有確診都要強檢。

深水埗亦會效法油麻地模式劃出指定區域，介乎欽州街、大埔道、楓樹街、荔枝角道之間區域，如有大廈於14日內出現一宗或以上確診，居民或到訪者便須強制檢測，暫涉6幢大廈（見圖）。

指「三無大廈」多 食衛局不掌握居民數目

另外，有兩幢大廈的污水樣本檢測呈陽性亦須強制檢測，分別為上海街金海大廈和浩如樓。至於檢測區涉及人數，徐德義承認區內多「三無大廈」，不一定掌握居民數目，民政事務處會逐戶敲門鼓勵居民參與。

在油麻地再劃核心區是否涉檢測能力問題，徐德義解釋檢測要用得其所和有焦點，過去一兩周佐敦、油麻地一帶短時間內出現很多個案，當區民政處認為當中多舊樓、「三無大廈」地方的風險相對高，這些核心區值得再測試，形容是「小型、聚焦、集中普查」，嘗試在「零確診」大廈可抽出多少個案，可視乎結果決定下一步；在深水埗設檢測區也是民政處了解居住環境後建議，因素包括樓宇較舊、密集、管理較差等。

暫無意擴油麻地檢測區 或須覆檢

油麻地檢測區內昨新增上海街197號和偉晴街偉晴閣A及B座有單位確診而要全幢強檢；檢測區外另有廟街1號共兩個單位確診，同納強檢。徐德義說，暫無計劃再擴闊油麻地的指定檢測區，但該區可能要再覆檢。就現有檢測區內商舖短暫受到影響，他說「不好意思」，但未有賠償想法。

九龍城元朗更多確診 區議員批劃區標準不清

本報翻查資料，深水埗指定檢測區一街之隔最少有德寶大廈、嘉福中心、華寶樓和海祥大廈4幢樓出現過確診，但不納入檢測區內；另兩周間最多確診者居於油尖旺，其次為九龍城和元朗，第四才是深水埗（見表）。深水埗區議員何啟明批評港府劃定檢測區標準不清，「如果舊區就要劃，全港好多地方都要劃……𠵱家係一覺瞓醒要你驗就驗」，促當局解釋清楚劃界準則。何啟明又關注，強制檢測區內的北河街街市和黃金商場人流很高，但港府無交代職員是否要強檢；區內地舖與前面排檔非常接近，當局亦未表明要排檔職員強檢，「如果地舖要驗，排檔唔使，但一前一後，根本唔科學」。

呼吸系統科專科醫生梁子超說，如強檢不涵蓋黃金商場及北河街街市以至排檔，一旦有個案走漏，會有「比較大的漏洞」，或經顧客、檔販傳播而成為病毒「輸出輸入的樞紐」。他建議，若附近有確診，相關商戶應檢測，若發現商戶確診，應盡快檢測所有商戶，並根據爆發情况決定是否要求曾到訪的顧客檢測。對於油麻地劃「區中區」，他說如當局動員能力許可，強檢應覆蓋整個檢測區而非限於區中區。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目稱，除了油麻地檢測區個案高度集中，小區外亦多源頭不明個案，擔心疫情已擴至小區外。梁子超在港台節目說，本港疫情反彈趨勢明顯，油尖旺是重災區，其他區亦現反彈趨勢。

明報記者

（疫情第四波）

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