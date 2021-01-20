油麻地疫區劃「核心區」 70廈強檢 指定檢測擴深水埗 醫生憂若排除排檔商場會走漏

【明報專訊】油麻地指定檢測區完成第一輪疫廈強制檢測後疫情持續，政府進一步擴大強檢，首次引入「核心區域」全民普檢措施，在早前油麻地檢測區中劃出核心區域共70幢大廈，不論有否確診都劃一強檢。另外，當局將指定檢測區做法擴至深水埗，區內有6幢大廈已出現確診者，居民須強檢。有區議員批評當局劃界準則不清，遺漏界外有確診大廈。強檢以大廈為單位，有醫生憂慮若不將大廈外排檔或區內人流多的黃金商場及北河街街市同列檢測範圍，一旦走漏個案，或成病毒「輸出輸入的樞紐」。
繼油麻地劃出指定檢測區要求有確診的大廈強制檢測，食衛局副局長徐德義昨日公布，在該區域內再劃出「核心區域」，介乎北海街、廟街兩旁、寧波街、新填地街兩旁的區域，全數約70幢大廈的居民或到訪者，不論大廈是否有確診都要強檢。
深水埗亦會效法油麻地模式劃出指定區域，介乎欽州街、大埔道、楓樹街、荔枝角道之間區域，如有大廈於14日內出現一宗或以上確診，居民或到訪者便須強制檢測，暫涉6幢大廈（見圖）。
指「三無大廈」多 食衛局不掌握居民數目
另外，有兩幢大廈的污水樣本檢測呈陽性亦須強制檢測，分別為上海街金海大廈和浩如樓。至於檢測區涉及人數，徐德義承認區內多「三無大廈」，不一定掌握居民數目，民政事務處會逐戶敲門鼓勵居民參與。
在油麻地再劃核心區是否涉檢測能力問題，徐德義解釋檢測要用得其所和有焦點，過去一兩周佐敦、油麻地一帶短時間內出現很多個案，當區民政處認為當中多舊樓、「三無大廈」地方的風險相對高，這些核心區值得再測試，形容是「小型、聚焦、集中普查」，嘗試在「零確診」大廈可抽出多少個案，可視乎結果決定下一步；在深水埗設檢測區也是民政處了解居住環境後建議，因素包括樓宇較舊、密集、管理較差等。
暫無意擴油麻地檢測區 或須覆檢
油麻地檢測區內昨新增上海街197號和偉晴街偉晴閣A及B座有單位確診而要全幢強檢；檢測區外另有廟街1號共兩個單位確診，同納強檢。徐德義說，暫無計劃再擴闊油麻地的指定檢測區，但該區可能要再覆檢。就現有檢測區內商舖短暫受到影響，他說「不好意思」，但未有賠償想法。
九龍城元朗更多確診 區議員批劃區標準不清
本報翻查資料，深水埗指定檢測區一街之隔最少有德寶大廈、嘉福中心、華寶樓和海祥大廈4幢樓出現過確診，但不納入檢測區內；另兩周間最多確診者居於油尖旺，其次為九龍城和元朗，第四才是深水埗（見表）。深水埗區議員何啟明批評港府劃定檢測區標準不清，「如果舊區就要劃，全港好多地方都要劃……𠵱家係一覺瞓醒要你驗就驗」，促當局解釋清楚劃界準則。何啟明又關注，強制檢測區內的北河街街市和黃金商場人流很高，但港府無交代職員是否要強檢；區內地舖與前面排檔非常接近，當局亦未表明要排檔職員強檢，「如果地舖要驗，排檔唔使，但一前一後，根本唔科學」。
呼吸系統科專科醫生梁子超說，如強檢不涵蓋黃金商場及北河街街市以至排檔，一旦有個案走漏，會有「比較大的漏洞」，或經顧客、檔販傳播而成為病毒「輸出輸入的樞紐」。他建議，若附近有確診，相關商戶應檢測，若發現商戶確診，應盡快檢測所有商戶，並根據爆發情况決定是否要求曾到訪的顧客檢測。對於油麻地劃「區中區」，他說如當局動員能力許可，強檢應覆蓋整個檢測區而非限於區中區。
港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目稱，除了油麻地檢測區個案高度集中，小區外亦多源頭不明個案，擔心疫情已擴至小區外。梁子超在港台節目說，本港疫情反彈趨勢明顯，油尖旺是重災區，其他區亦現反彈趨勢。
明報記者
（疫情第四波）
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