早前借54億 還款期延至2059年 「前債」延還免息 政府再泵68億

旅遊事務專員黃智祖昨表示，考慮到海洋公園短時間轉型出現資金短缺，早前借54億元予公園的兩筆貸款會重組，今年7月起貸款將豁免利息，還款日亦由今年9月，延至2028年9月開始，還款期延長至2059年，即還款期延長至31年；若公園發展良好，政府可要求園方提早還款。

政府消息：料公園未來5年財務具挑戰

商經局提交立法會文件顯示，「目前建議的貸款安排將使政府收入減少約40億元（2021年淨現值）（實際數字待確定重組政府貸款的建議後可能有所調整）」。另外，由2022至23年度起的4年，每年向公園提供2.8億元資助，合共11.2億元；同時亦建議提供一筆16.7億元的非經常資助。當局估計經調整後，公園未來不會出現負數現金結餘，而建議要經立法會財委會通過。

被問海洋公園尚要蝕多久，政府消息人士表示，預期未來5年財務上具挑戰，除了需時待疫情完結，還要時間找私人機構營運，並待人流復蘇，因此需要逾16億元供公園作緩衝；料至2026至27年，新的零售餐飲消閒區開始營運，能賺錢的項目會開始有錢落袋。

至於疫情下仍為公園斥巨資，政府消息人士稱，公園正常情况都有逾200萬人次港人入場，「不可說無人去」，「疫情後，我們尚有什麼？」他稱不可因疫情而不為未來作任何投資，且有關保育工作，不付款由公園負責，也要付款找人做，現有投資是換取公園長遠自負盈虧，以及拉動新經濟活動。

活現香港：旅遊創新不應all-in

羅健熙：可否自負盈虧大疑問

「活現香港」創辦人陳智遠認為，是次撥款及免利息是「用納稅人的錢投入一個未知要填幾多久的財政洞穴」，反觀政府投資在地方創新、文化旅遊等卻少得可憐，認為旅遊創新不應「all-in一個園地」。

南區區議會主席、民主黨主席羅健熙稱，按剛公布計劃，公園門票收入將歸零，未來園內活動是否吸引市民付費參與、外來投資多寡將十分影響收入；營運和收支模式大幅改變，公園是否可自負盈虧有很大疑問。