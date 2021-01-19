海園拆件外判 山下變零售餐飲 山上設施收費 劉鳴煒：主題公園不再

按景點收費 山上設全新歷險主題區

商務及經濟發展局長邱騰華昨在記者會表示，曾與議員、區議會、旅遊界人士、保育人士等持份者商討，新方向下，山下園區主要為免費入場的零售餐飲消閒區；山上園區按景點收費，除公園繼續自行營運的核心主題區，也會提供全新的歷險主題區，提供歷奇主題設施，如笨豬跳、高空滑索，亦會作大自然戶外相關體驗，如瑜伽、冥想。海洋公園主席劉鳴煒表示，將來公園「同以前只有熊貓、過山車好唔同」，又稱「公園不會再是主題公園」（見圖）。

外判發展商承擔設施成本 自負盈虧

根據立法會文件，政府建議山下園區的零售餐飲消閒區域由低矮建築物組成，面積共4.2萬平方米（即約45.2萬平方呎），與全新的歷險主題區和健康主題區同樣外判，由私人發展商以長期特許經營權形式發展，公園除先收一筆前期款項，亦會攤分租金收入，發展商須承擔設施的所有成本，更要獨力承擔營運虧損。商經局初步預計，公園2021/22至2022/23年度做招標工作，2026/27年度開始營運，預計屆時入場人次能達440萬，其後維持每年約420萬。

至於大幅減少負責營運範圍後，公園會否裁員，劉鳴煒沒正面回應，僅表示水上樂園開幕後需約400個員工，會優先聘用公園員工；又強調公園將來會提供更多就業機會。

本報向多個發展商包括新地、新世界、九倉及營運海洋公園萬豪酒店的麗新發展查詢，了解有否興趣競投海洋公園部分園區長期特許經營權，截稿前未獲回覆。劉鳴煒本身是華人置業集團主席，他強調不論將來會否繼續出任海洋公園主席，華置也不會參與海洋公園事務。

顧問：招標經營期二三十年方吸引

第一太平戴維斯估值及專業顧問董事總經理陳超國表示，海洋公園山下園區的零售餐飲消閒設施總樓面達45.2萬平方呎，規模與國際金融中心商場相若，若外判予發展商營運，因毋須預繳高昂地價，可減省大筆投資成本，但要視乎經營年期，「至少20至30年才有吸引力」。他又認為黃竹坑有大型屋苑，若發展商獲較高自由度，「例如興建大型商場」，相信可憑藉鄰近港鐵站的地理優勢，吸引更多人流前往園區消費，做到自負盈虧。

中大工商管理學院高級講師李兆波分析，如外判條款要求太高，無人會有興趣，現在構思「上面（園區）好似AIA，下面餐飲就好似全年有工展會」，形容今次是海洋公園「最後一take」。

團體憂自由行湧免費區 港人更抗拒

姚思榮：山下園區吸人流增收入

「活現香港」創辦人陳智遠認為新方案「方向正路」，但憂慮過往樂園有大量自由行，令本地人抗拒，若將來山下園區免費，情况或變本加厲。他又稱外判模式令公園難有統一商業策略整合發展，需時檢視新方案能否讓公園轉虧為盈。

旅遊界立法會議員姚思榮認為，公園入場費高，近年入場市民及旅行團有下降趨勢，相信免費開放山下園區設施可重新吸引人流，有助增加收入。對於政府建議一筆過撥款資助公園維持營運，姚相信立法會不會反對，但政府須向公眾解釋清楚款項用途。

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