鄭若驊：案件未判 任何人不應肆意評論

張達明質疑無批評建制評論

港大法律學院首席講師張達明表示，過往法庭受攻擊時，兩個律師公會一向會發聲，惟他質疑，當建制派人士、媒體在案件審訊時評論，卻不見律政司批評。張達明強調，案件審訊當中，市民的確不應評論案件如何審訊，但對有公權力在手的人而言，這原則更加重要，認為律政司更應發聲。

翻查報道，壹傳媒創辦人黎智英早前獲准保釋，《人民日報》曾發表文章，認為批准黎智英保釋對香港法治傷害深，又稱駐港國安公署出手有充足法律依據。

鄭若驊在網誌表示，香港司法制度近來因政治理由成攻擊目標，強調肆意人身攻擊法官不能容忍。律政司早前申請禁制令，禁止對法官及家人「起底」，鄭若驊稱任何違反禁制令的人有可能被視為藐視法庭；又稱以誹謗法院為例，過往有案件顯示可判罰款及監禁。

鄭若驊又稱，留意到本港、海外不時有人對法庭正審理的案件發表不當言論，例如政客無理要求律政司撤控、立即釋放被告，強調對司法程序尚在進行的案件，不止律政司，社會所有人均不應肆意評論。

政務司長張建宗亦在網誌稱，任何干涉法院行使獨立審判權的行為或言論都不能接受，稱市民行使評論法院裁決的權利時，必須審慎、負責任，亦不應以任何方式向法官、法院施壓，甚至人身攻擊。