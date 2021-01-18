覆許智峯凍户原因 匯豐：接警通知「別無選擇」

銀行職員稱取消信用卡

祈耀年認錯誤：是凍結

許智峯一家戶口上月被凍結，他昨日說接獲祈耀年電郵解釋，電郵中稱，對於匯豐未能營運其銀行及信用卡戶口感抱歉，明白為許帶來不便，但冀解釋匯豐別無選擇，只能按法律凍結戶口，稱匯豐有法律責任在接獲警方通知後行動。許智峯早前稱遭匯豐取消信用卡，祈耀年在電郵表示銀行職員的說法錯誤，許的信用卡戶口與銀行戶口一樣被凍結，對溝通誤會致歉。

許質疑受壓改稱「凍結」：

未答為何家人受牽連

許智峯強調不接受解釋，他稱匯豐要識別可疑交易，程序上應向客戶提出合適提問，釐清款項資金來源、受益人、交易原因等問題，惟他從未接獲匯豐就其戶口交易提出任何問題。許又質疑，為何其家人同受牽連，「難道匯豐的結論指出，我全家每一位家人，每一張信用卡、每個戶口也曾出現可疑交易？」對於祈耀年稱其信用卡只是被凍結，許智峯認為匯豐是受輿論壓力故改口，又質疑為何不一開始主動來信解釋。

學者同意銀行「無得揀」：客戶溝通可更好

中大工商管理學院高級講師李兆波稱，若匯豐真的接獲警方通知，的確別無選擇，否則一旦案件屬實，銀行在營運、牌照上都會受影響，「罰錢隨時十億八億」。不過，李兆波認為，匯豐與客戶溝通可做得更好，舉例早前對許智峯戶口「封又不封，不太理想」，又說匯豐去信許智峯解釋「時間上可做好點」、更早解釋事件。