被投訴發黃有漬 物流署：採購量多只能抽驗

「即使部分樣本有問題

不代表同批全數都有」

物流署表示，當口罩送達時，署方會按程序即場抽樣檢測口罩，檢測項目包括：一、目測口罩表面及中層熔噴布是否有污漬及破損；二、檢視口罩是否按合約要求有三層物料；三、測試中層熔噴布能否遇火只熔不燒；四、測試口罩外層能否防止水珠滲入等。

物流署表示，一般情况下會採用招標、報價程序採購口罩，為確保口罩質素符合要求，投標者要遞交製造商的承諾書或意向書、產品樣本、獨立認可化驗所的報告等。物流署稱，由於採購口罩數量眾多，署方只能抽樣檢驗，強調即使部分批次的樣本出現問題，不代表同批次的全數口罩都有質素問題。

自由黨鍾國斌表示，目測口罩表面不能驗出含菌量、防護等級，應抽樣送至化驗所檢驗，抽樣比率亦要符合國際標準，舉例醫療用的口罩需更高的抽樣比率。鍾認為物流署應有品質管制，但關注是否達到專業級別。