政府購6670萬問題口罩 涉款2.3億 42億元全球買11億個 部分未送達 議員質疑「畀人呃」

有議員認為政府以42億元購口罩金額龐大，對仍有口罩未送達感驚訝，甚至質疑政府「畀人呃」，要求交代口罩產地和供應商資料。新民黨主席葉劉淑儀則認為去年全民搶口罩，現在深究責備只讓公務員難做。

明報記者 張彤

政府去年亦推出本地口罩生產資助計劃，及撥款研發及生產可重用的銅芯抗疫口罩，分別涉款11億及2.8億元。連同物流署從全球採購口罩，港府共耗資約55.8億製作及購買口罩。

124採購合約 123無招標

據物流署提供資料，去年1至7月共批出124份採購外科口罩合約，其中兩份採購逾10萬個非標準（non-standard）外科口罩；除一份合約經公開招標，其餘均為直接採購（direct engagement），至今仍有部分口罩未送達。據立法會文件，截至去年12月底，物流署口罩存量約有3億個。

物流署：會要求廠商換貨退款 不披詳情免礙談判

物流署表示，去年2至4月期間曾購入6000萬個懷疑質素有問題口罩，平均價格為3.6元，即涉款2.16億元。懷疑問題口罩包括署方去年9月公布，購入涉附有虛假產地來源標示的3200萬個口罩。物流署表示會向供應商跟進，要求整批換貨或退款，但拒絕披露個別合約詳情，以免影響談判或可能的訴訟。

另外，物流署去年7月公布，購入670萬懷疑附有虛假商品說明的口罩，涉款1520萬元，該批口罩已交海關處理；換言之，物流署共購入約6670萬個涉質素有問題或附有虛假商品說明的口罩，共涉款逾2.3億元。物流署表示，曾向個別部門派發上述懷疑有問題口罩，發現問題後已即時通知部門停用，剩餘口罩交還該署跟進。

另外，按政府本地口罩生產資助計劃，去年10月可向政府提供約3500萬個口罩，但物流署同月批出一份涉及1200萬個細碼口罩的採購合約。該署解釋，資助計劃下的口罩是普通尺碼，故另外採購細碼口罩供應教育局以分發予有需要學生。

鍾國斌：連計銅芯罩料浪費5億

鄭松泰促交代口罩產地廠商

經營口罩生意、自由黨黨魁鍾國斌表示，對仍有口罩未送達感驚訝，關注未送達數目、政府是否已全數付費、能否取消訂單或要求供應商賠款等，形容總值42億元的合約金額很大。對於涉款逾2億元的口罩懷疑有質素問題，鍾認為「不是一個小銀碼，加上銅芯口罩的失敗政策，政府浪費了約5億元」，他批評銅芯口罩無人問津，「你喺街邊度有人用？係得林鄭（月娥）一個人用」。

熱血公民鄭松泰認為，以42億元買口罩令人嘩然，質疑政府是否「畀人呃」，加上不少口罩質素成疑，令人懷疑當中有否「私相授受」。鄭說政府採購量龐大，抽樣檢測實際上有難度，故更依賴供應商信譽，要求當局交代口罩產地和供應商資料。

葉劉：不宜「事後孔明」批評

行會成員葉劉淑儀表示，訂購口罩金額大，但目前不宜「事後孔明」批評，因去年初全民搶口罩，政府屢遭批評，「每人都說政府要特事特辦，部分『被搵笨』唔出奇」，但如此刻追究責備，只會讓公務員日後行事綁手綁腳。至於會否涉「私相授受」，葉太認為要逐一研究，但稱如完全按照程序，採購時間會漫長。

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