朱牧民：一群30歲以下抗爭者抵美尋庇護 外媒指是去年偷渡到台5人 陸委會：不評論傳聞

眾新聞報道5人獲批入境許可

「眾新聞」昨日報道，5名香港示威者已獲美國當局以重大公眾利益，批出入境許可，暫時獲准在當地逗留。本報向美國國務院查詢，至截稿前未有回覆。

劉兆佳料台不想兩岸關係再惡化

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，台灣似乎不願意收留5人，相信台灣是不想過度令兩岸關係進一步惡化，不想鼓勵更多人逃往台灣，而被視為香港抗爭的幕後黑手。他又分析，台灣總統蔡英文已因為香港暴亂得到她的政治利益，連任總統，香港抗爭者再無利用價值，再建立聯繫是自找麻煩。他又相信蔡英文政府不會設難民法，因為這更將台灣和大陸當成兩個國家對待。他稱，難料5人能否尋求到美國的政治庇護，亦不知道是否有台灣的官方渠道協助。

朱牧民在聲明中稱，這群抗爭者「參加了香港仍在進行的民主抗爭活動」，面臨與抗爭活動有關的逮捕和指控，形容他們經歷了艱苦和危險之旅後到達美國，目前已安全。他表示，會協助他們尋求庇護和展開新生活，「今天他們獲得自由，實有賴美國及其他熱情支持者的慷慨幫助，一路提供庇護和保護」，又稱他們沒喪命於大海或好像12名港人被中國大陸當局逮捕，實屬萬幸。

朱促美擴大港人避難渠道

朱牧民促請美國現任和即將上任的拜登政府，繼續制裁負責香港大規模逮捕和鎮壓行動的人，並採取大膽行動，同時歡迎所有逃離政治逼害的抗爭者及其直系親屬。他亦要求美國國會立即重新制定相關法案，加強和擴大港人在美國找避難所的渠道。

這批抗爭者透過朱牧民的聲明稱，離開香港時有點不安、擔心、百感交集，但依然心繫香港，強調未來就算有多困難和艱巨，他們「都會以香港『獅子山下』精神，與香港人一起面對逆境」。

台灣官員一直拒回應

台灣《中國時報》去年報道，《港區國安法》實施後，7月中下旬5名香港示威者乘船欲偷渡到台灣，因中途燃油耗盡，漂流到東沙群島，被海巡署查獲，在高雄被扣留。報道引述知情者稱，該5人包括被控暴動、襲警等4罪的24歲吳仲謙，以及2019年曾闖入香港立法會的21歲學生文家健。報道指出，偷渡事件令蔡英文政府感到棘手，若收留形同「政治庇護」，也可能落入港區國安法的口實，但若將其遣返又有違當局「撐香港」的政治立場，因此對內下達「封口令」。台灣官員一直對此事拒絕回應。