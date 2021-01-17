警國安處被制裁兩高層 未還清樓按

蔡展鵬持御龍山 恒生按揭

江學禮購溱8 中銀按揭500萬

公開資料顯示，蔡展鵬2014年以837萬元買入御龍山6座一個中層單位，單位建築面積為991平方呎，實用面積775平方呎，2017年透過恒生銀行承做按揭，未知按揭金額，按揭仍未還清。江學禮於2012年與何女士以981.5萬元，買入沙田港鐵車公廟站發展項目「溱岸8號」5座一個低層單位，建築面積1227平方呎，實用面積936平方呎，翌年透過中國銀行（香港）承做500萬元按揭，並獲政府貸款209.48萬元，而有關按揭亦未還清。

同在今輪受制裁的全國人大常委譚耀宗，則於1996年與妻子賴女士以486萬元，購入炮台山康麗苑一個高層單位，並未有按揭。

去年鄧炳強被制裁後一筆過還清

而早於去年8月7日，美國財政部公布將鄧炳強等11名中國大陸及香港官員列入制裁名單。公開資料顯示，鄧炳強於2017年3月以625萬元購入置富花園單位，一直由匯豐銀行承按，去年8月4日轉由中銀香港承按，至11月11日一筆過還清按揭。

美國財政部去年11月10日再公布擴大制裁內地及香港官員名單，包括警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、警務處國安處高級警司李桂華、港澳辦副主任鄧中華，以及中央駐港國安公署副署長李江舟。劉賜蕙於去年11月26日還清其半山嘉富臺物業的創興銀行按揭，李桂華則於去年12月一筆過還清其藍田麗港城物業的中銀香港按揭。