美制裁6人 揭國安公署孫青野背景 又名「孫文清」屬政協 譚耀宗警國安處長上榜

駐港公署稱極大憤慨

港府：行徑荒唐卑劣

外交部駐港特派員公署對美方制裁表示極大憤慨和堅決反對，並強烈譴責，強調中央政府和香港特區政府官員依法履職，是在堅定維護香港法治、社會整體利益和市民福祉。特區政府發表聲明，嚴厲指摘美國國務院對中央和特區官員實施脅迫措施，形容這是美國政府干預中國內部事務和阻撓特區機關採取行動維護國家安全的最新例證，「行徑荒唐和卑劣無恥」；強調特區政府會全面支持中央政府採取任何合適的反制措施。

孫曾赴日留學任職《中國青年報》

美方制裁名單披露，駐港國安公署副署長孫青野又名「孫文清」。現年約55歲的孫文清是政協委員、港澳台僑委員會委員。根據人民網資料，孫文清曾任《中國青年報》國際部主任記者，1965年出生於河北省石家莊市，畢業於河北大學，曾赴日本創價大學留學，專攻日語。

計及這一輪制裁，美國已因為反修例運動、訂立《港區國安法》、警方的拘捕行動等原因，先後制裁了至少35名中港官員。根據美國總統特朗普去年發布的行政命令，受制裁者在美國的資產會遭到凍結，並禁止金融機構與被制裁者交易。

國安處3高層被制裁 批漠視法治

人大常委譚耀宗：終於輪到我

警方國安處長蔡展鵬、兩名助理處長簡啟恩和江學禮回應表示，維護國家安全是警務人員的責任和榮譽，批評美國政府漠視法治，出於政治目的而作出不公平制裁，企圖用政治施壓嚴重干預警隊執法，變相鼓吹違法行為，打擊香港司法獨立和自治。

全國人大常委譚耀宗表示「終於輪到我」，稱是預料之中，說自己維護國家安全、香港穩定所做的事非常正確。他稱無資產在美國、不入境美國，所以無問題；又指有些負責執行國家安全法的人員被制裁，很清楚見到美國政府是霸凌行徑，要譴責這種行為。

特首林鄭月娥在政府聲明中稱，代表各因推行《港區國安法》而被美國針對的高層同事表示，美方此等差劣行徑是完全不合法和違反既定的國際法律原則，一定不會得逞。

蓬佩奧指「35+大搜捕」打壓社運

美國國務卿蓬佩奧在當地時間15日發聲明，指「35+大搜捕」是打壓嘗試推動立法會初選的民主派人物和社運分子，又呼籲中國和香港當局立即釋放因行使《基本法》和《中英聯合聲明》保障的權利和自由，而受到國安法或其他法律制裁的人，以及撤銷控罪。他指出，美國譴責中共侵害香港自由和民主進程的行動，美方將繼續使用所有手段追究責任。

袁彌昌：為拜登留「緊箍咒」

劉兆佳料不敢太易撤制裁

對於特朗普政府在周三（20日）完結前幾日再針對中國出招，戰略研究學者袁彌昌認為在最後一周再出制裁名單是為下任總統拜登留「緊箍咒」。全國港澳研究會副會長劉兆佳亦分析，蓬佩奧是想為拜登製造麻煩，令拜登無法改善與某些國家的關係。劉相信，拜登上台後這套制裁手段未必會如此常用，但亦不敢太易取消有關制裁，否則會被批評在外交事務上示弱。他又認為，中央統戰部長尤權被針對，或與他是中共中央港澳工作領導小組副組長有關，同時表達對中共的不滿。

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