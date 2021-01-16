新春煙花取消 飲食業料過年生意按年跌八成

政府昨日宣布取消2021農曆新年煙花匯演及元宵綵燈會。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，市民以往會預訂維港兩岸的餐廳觀賞煙花，單日餐飲業生意額可達約4億元，但料今年同日僅做約1億元生意。他說飲食業界早預期政府短期內不會放寬限座令及晚市堂食，取消煙花匯演亦屬意料中事，但料此舉將進一步減低市民外出意欲，轉而在家煮食及私人聚會。

黃家和說，今年有二人限座令，農曆年的公司團年飯、社團活動大減，再加上沒有內地公司活動和旅客聚餐，令團年飯局預訂按年減八成，連帶春茗飯宴預訂亦大跌，料今年農曆年生意額將按年跌八成。他又說，逾3000間食肆正掙扎求存，若政府不及時支援，恐3月會出現大型倒閉潮。

船公司：禁包船出海 齋泊「蝕本」

珊瑚海船務董事長鄭靜華稱，以往會出租船供人客包船賞煙花，取消煙花只影響單日生意，影響不算大，反而政府自上月起禁止包船出海，導致公司3隻船只能停泊在避風塘，單月成本連維修耗費約30萬元，加上另外兩條渡輪線的生意額按年挫五成，因此整體生意額大跌七成半，形容現時是做「蝕本」生意。

去年訪港客跌93.6%

另外，旅遊發展局公布2020年初步訪港旅客數字為約357萬人次，按年大跌93.6%，自去年3月中起禁海外旅客訪港及實施嚴格檢疫措施，旅客主要是來港探親或有其他必要原因，真正旅客已跌至近乎零；而上月訪港旅客僅4867人次，按年跌99.8%。

（疫情第四波）