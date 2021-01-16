仁石樓檢疫漏一戶 等逾18小時斥離譜

張竹君：按名單拍門 以為無人住

2209室的48歲吳女士一家四口同住，她和妹妹是長期病人，因肌肉問題步速較慢，睡眠時要用呼吸機。她昨凌晨零時許收拾好行李，等至凌晨3時問保安，獲回應「等下啦」，直至凌晨5時她才去睡，改由七旬母親起牀接力等消息。其母早上9時再問保安，驚覺其他09室住戶已撤走。

向區議員求助後，吳女士昨午2時44分接獲衛生署來電，但未知何時有車到來接送她們往檢疫；至4時半獲通知一小時後來接其一家，最終傍晚6時半才有人拍門。她一家四口及住同層另一單位的哥哥共5人，約晚上7時20分上車前往檢疫地點。

尹兆堅：抗疫一年仍錯漏百出

葵青區議員尹兆堅說，仁石樓大部分09室居民昨早7時許前已撤走，他通知衛生署及民政署等有關吳女士的求助，對方才驚覺漏了一戶。他批評政府抗疫一年仍錯漏百出，應檢討是否行政失當。

仁石樓強檢 有人自費驗不想等

另外，仁石樓居民須強制檢測，該邨羅馬廣場的流動檢測站昨早10時啟用，半小時前已有人排隊，逾百人長龍一度圍繞公園一圈。仁石樓居民Alex稱有點擔心，又不想在樓下排隊太久，昨與家人往荔景社區檢測中心檢測，「政府陰性結果信息可能等幾日，我想翌日知結果後復工，寧願自費」。他引述職員稱，自費驗可翌日取報告，但強制檢測者免費驗要等政府通知，認為強制檢測資訊混亂，前晚完全不知詳情，只能上網找資料。

（疫情第四波）