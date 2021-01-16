港疫苗組設專家委會處理嚴重個案

梁栢賢說，打針必定會有不良反應個案，當局將公布成立臨牀專家委員會，處理新冠疫苗注射後出現的嚴重及死亡個案，例如若出現吉巴氏症，小組會即時研究，按基線數據、專家臨牀評估及文獻資料，去研判個案的反應是否與疫苗有關，並盡快公布結果。他說，該委員會在衛生署轄下，會採取雙主席制，由大學醫學院及醫管局代表擔任，成員主要是醫管局醫生，包括傳染病科、血科、腦內科、心臟科及肺科等，以增公信力。他認為整個疫苗注射流程要透明，每個環節都要有正式交代。

安老界：大型院舍或要分批接種

免長者同時現副作用

安老服務協會主席陳志育說，日前政府向業界蒐集意見，據他了解，由於預計BioNTech疫苗會先抵港，故部分院舍或會接種BioNTech疫苗，若之後科興疫苗抵港，其他院舍或會用科興疫苗。他說據現時資料，BioNTech疫苗副作用似乎較多，故逾百人的大型院舍或要分批接種，以避免同一時間大批長者接種後同時出現發燒等副作用。

陳說，由於部分長者的家屬不在港，要預留足夠時間徵詢家屬同意，若農曆新年後開始接種，現時已差不多要詢問家屬，但仍等待政府安排細節，包括要先知道會打什麼疫苗，才能徵詢家屬。他又說外國關於疫苗的負面資訊難免影響市民信心，政府應多作解說，而他認為長者感染新冠病毒帶來的風險高於疫苗副作用風險，故仍認為長者應接種疫苗。

（疫情第四波）