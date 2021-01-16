挪威23長者打BioNTech疫苗後亡 部分疑關副作用 梁栢賢：港看全球定打針策略

【明報專訊】在新冠疫苗顧問專家委員下周一開會審批BioNTech疫苗在港的緊急使用申請前，挪威當局公布，截至周四（14日）有23名長者接種以mRNA技術研發的BioNTech疫苗後死亡，13人剖屍結果顯示有可能是疫苗的常見副作用對體弱長者造成致命影響，呼籲體弱者不要接種疫苗。本港疫苗接種計劃專責工作小組成員、醫管局前行政總裁梁栢賢相信，顧問專家委員會會詳細了解挪威的情况才作出決定，並會因應全球接種疫苗的資訊，以科學實證調整本港的打針策略及優次。
食衛局：確保安全方安排接種
挪威注射BioNTech疫苗後死亡個案是80歲或以上的長者，而本港亦擬最優先為這個年齡群組打BioNTech疫苗。食衛局回覆本報稱，政府會爭取疫苗早日供港，確保有關疫苗符合安全、效能和質素的要求，並按照相關要求及程序嚴格審批作緊急使用，方會安排市民接種。
梁栢賢說，外國多地已開始接種疫苗，預期將有很多注射後反應的證據出現，香港會看全球情况，因應這些資訊去調整打針策略及優次，「有事咪再定優次，是有得揀的，故希望盡量多點疫苗快點抵港」。他認為對挪威的情况暫時毋須太擔心，當地打針人數不多，死亡個案是否涉及其他問題尚未清楚，要看清科學實證，相信顧問專家委員會將詳細了解挪威的情况才作決定。
港大微生物學系臨牀助理教授薛達表示，挪威未有公布驗屍的詳細發現，亦未有說明個案的死因，暫不清楚死亡個案是否與接種疫苗有關。他說，一般而言mRNA疫苗的副作用包括發燒等，對於非常虛弱的長者或有影響，但沒有確實證據證明會導致病情嚴重惡化或死亡。他說，據第一、二期臨牀研究數據，如科興一類的滅活疫苗副作用比率較低，從這方面說比較適合長者，但另一方面，據巴西的研究，滅活疫苗的有效率似乎較低。
逾3.3萬人接種 死者均年過八十
挪威上月27日起展開大規模新冠疫苗接種，長者和在養老院生活的人可先接種，當中包括年逾85歲的長者。當地傳媒報道，23名死者均為在養老院生活的虛弱年長病人，均年過八十，有些更超過90歲。挪威藥品管理局在其網站發表聲明稱，已檢查當中13個案，相信mRNA疫苗的常見副作用如發燒和嘔心，有可能令部分體弱長者死亡。
挪威採用輝瑞-BioNTech和莫德納（Moderna）的疫苗，均以mRNA技術研發，目前已為最少3.3萬人接種首劑，大部分是輝瑞-BioNTech疫苗。挪威藥品管理局承認，作為臨時批准使用疫苗的基礎研究，只涉及很少85歲以上的人，副作用對該年齡層影響的資訊很少，他們起初認為疫苗副作用在65歲以上長者基本相同。
挪威籲非常虛弱者避接種
挪威公共衛生研究所（FHI）稱對於身體非常虛弱的人，即使輕微的疫苗副作用亦會造成嚴重後果。當地傳媒Norway Today周四報道，FHI已更新對虛弱長者接種疫苗的指引。藥品管理局醫療總監馬森（Steinar Madsen）周四在網上研討會稱，身體非常虛弱的人應避免接種疫苗。