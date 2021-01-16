挪威23長者打BioNTech疫苗後亡 部分疑關副作用 梁栢賢：港看全球定打針策略

食衛局：確保安全方安排接種

挪威注射BioNTech疫苗後死亡個案是80歲或以上的長者，而本港亦擬最優先為這個年齡群組打BioNTech疫苗。食衛局回覆本報稱，政府會爭取疫苗早日供港，確保有關疫苗符合安全、效能和質素的要求，並按照相關要求及程序嚴格審批作緊急使用，方會安排市民接種。

梁栢賢說，外國多地已開始接種疫苗，預期將有很多注射後反應的證據出現，香港會看全球情况，因應這些資訊去調整打針策略及優次，「有事咪再定優次，是有得揀的，故希望盡量多點疫苗快點抵港」。他認為對挪威的情况暫時毋須太擔心，當地打針人數不多，死亡個案是否涉及其他問題尚未清楚，要看清科學實證，相信顧問專家委員會將詳細了解挪威的情况才作決定。

港大微生物學系臨牀助理教授薛達表示，挪威未有公布驗屍的詳細發現，亦未有說明個案的死因，暫不清楚死亡個案是否與接種疫苗有關。他說，一般而言mRNA疫苗的副作用包括發燒等，對於非常虛弱的長者或有影響，但沒有確實證據證明會導致病情嚴重惡化或死亡。他說，據第一、二期臨牀研究數據，如科興一類的滅活疫苗副作用比率較低，從這方面說比較適合長者，但另一方面，據巴西的研究，滅活疫苗的有效率似乎較低。

逾3.3萬人接種 死者均年過八十

挪威上月27日起展開大規模新冠疫苗接種，長者和在養老院生活的人可先接種，當中包括年逾85歲的長者。當地傳媒報道，23名死者均為在養老院生活的虛弱年長病人，均年過八十，有些更超過90歲。挪威藥品管理局在其網站發表聲明稱，已檢查當中13個案，相信mRNA疫苗的常見副作用如發燒和嘔心，有可能令部分體弱長者死亡。

挪威採用輝瑞-BioNTech和莫德納（Moderna）的疫苗，均以mRNA技術研發，目前已為最少3.3萬人接種首劑，大部分是輝瑞-BioNTech疫苗。挪威藥品管理局承認，作為臨時批准使用疫苗的基礎研究，只涉及很少85歲以上的人，副作用對該年齡層影響的資訊很少，他們起初認為疫苗副作用在65歲以上長者基本相同。

挪威籲非常虛弱者避接種

挪威公共衛生研究所（FHI）稱對於身體非常虛弱的人，即使輕微的疫苗副作用亦會造成嚴重後果。當地傳媒Norway Today周四報道，FHI已更新對虛弱長者接種疫苗的指引。藥品管理局醫療總監馬森（Steinar Madsen）周四在網上研討會稱，身體非常虛弱的人應避免接種疫苗。

明報記者

（疫情第四波）