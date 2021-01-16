碧街一廈強檢 通道「邋遢」喉管亂駁

料多劏房 未見U形隔氣

昨日確診數目回升至38宗，另有40多宗初步確診。再有兩幢大廈出現兩個單位或以上確診，其中油麻地碧街15至27A號此前有1個單位的2人確診，昨增2個單位、各1人確診，3個單位不同號數。柴灣峰華邨曉峰樓2個單位分別有4人和1人確診，2個單位同一坐向、相隔數層。

居於碧街15至27A號劏房的金先生說，大廈公共地方無人清潔，其中一個出入口有大量垃圾，如廚餘，甚至被棄置的牀，「好邋遢，直頭用唔到嗰個入口出入」。在該廈地舖洗衣店工作的吳女士說，大廈渠管與地舖廁所渠接通，常聞到臭味，如排泄物氣味，甚至「咖喱味」，十分擔心。她又憂慮自己於舖內逗留逾兩小時，問記者她須否檢測，稱未能得到相關資訊。據了解，強制檢測只計住宅單位。

據市建局網站，市建局2009年曾為碧街15至27A號維修，包括更換排水渠管、結構修葺等。

香港測量師學會前會長何鉅業看過碧街15至27A號大廈照片後表示，部分單位喉管接駁混亂，有單位地台去水位疑未安裝U形隔氣，部分喉管相信有滲漏，且部分單位喉管較多，相信有劏房（見圖）。他說該廈部分單位接駁坐廁的污水渠以及接駁地台、洗手盤等位置的廢水渠分開，傳播病毒風險相對較低，但地台去水位若沒有U形隔氣，仍不合規格。

另外，上海街碧荷樓前日被列入強制檢測，何鉅業日前稱該大廈部分地台去水位未見有U形隔氣，部分糞渠疑未接駁反虹吸管。屋宇署回覆本報稱，將於日內跟進該大廈排水系統情况，如發現有欠妥之處，會採取適當行動。

（疫情第四波）