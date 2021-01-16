被問強檢細節沒答 陳肇始張竹君互「推波」

記者問檢測是否夠 張：咁你建議如何

昨被問到是否夠人手強檢數千人，陳肇始說：「稍後有細節會在4時半（記者會）提供。」張竹君之後在記者會被問強檢需動用多少人和3日是否足夠時，則稱檢測由局方安排，自己無詳細資料。記者再問局長和她說法不一，究竟由誰交代，及會否考慮全油麻地強檢，張竹君說做法是政府商討後決定，範圍亦由局決定，她不掌握。至於其角色，張說衛生防護中心「參與製作名單」。對於強檢大廈名單，張則稱曾見過，但「無帶出來」。

被問只強檢現確診大廈會否有更多爆發，張反問：「咁你建議如何呢？」記者補問後，張續說：「所以你咪建議究竟應該點樣做呢？」記者問她如何看為整個小區強檢，張才回覆已將指定地區強檢門檻由兩個單位有確診減至一單位，盼盡快在可能找到個案的地方強檢。

記者又問張竹君與局長事前有否溝通，會否請局長下次親自解說，她回應：「唔好意思，我搭緊車過嚟冇聽到局長說話，唔知道詳細究竟想有咩要跟進。」

（疫情第四波）