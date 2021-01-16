2萬南亞裔居油尖旺 不諳中英難明強檢公告

健康講座中文解說 防疫單張無圖解

據統計處2016年中期人口統計資料，全港約有8.5萬南亞裔人，以油尖旺區最多，有逾2.2萬人（26％），其中約1.2萬是尼泊爾人，約6600人是印度人。油尖旺民政事務處和衛生署昨舉行健康講座，10多人參加，約三分之一為少數族裔，講者以中文講解英文投影片，每張櫈都放有印度文、尼泊爾文和烏都文、越南文等防疫單張。

尼泊爾聯會主席Rana Ray說單張只得文字，U形渠外貌、正確戴口罩方式等欠圖解，且政府前晚7時半才通知昨有講座，未及廣傳通知同鄉。油尖旺區議員陳嘉朗表示，新填地一帶「一半是尼泊爾人」，「為什麼不出一張尼泊爾文通告？」

廣東道印度裔居民Aditya說，居民防疫意識低，有人亂吐痰、扔煙蒂，故對爆疫不感意外。搬進上海街168號劏房一個月的Peach（化名）說，該廈有一宗屬將藍隧道的確診，即不是在此感染，感到較安心。她又說不少南亞裔人常除口罩聚在公園或便利店外吸煙，她已減少到新填地街附近街市買菜。該廈所在小區今起要強制檢測，她為求心安，昨已交回樣本瓶。

同在強制檢測小區內、碧荷樓附近的五金店職員姜小姐說，此區居民特別常買通渠產品，疫情初期試過日賣逾百支，近日一天也賣20多支。她說有居民曾表示南亞裔鄰居會把食物殘渣不經處理倒入馬桶，導致全廈渠道受影響。

（疫情第四波）