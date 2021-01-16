首小區強檢 驗油麻地20廈數千人 1宗確診全幢須驗 許樹昌：無居家令配合仍可傳播

小區內的新填地街20至26號唐樓，周二實施強制檢測，周四清晨要求居民檢疫，至昨午仍有10人被送走，也有人被查身分證後可出入大廈，至昨日安排約90人檢疫。衛生署昨晚近10時再向該4廈發隔離令，是今次疫情首次用隔離令禁止人進入或離開指定大廈，並禁帶進或帶離任何物品，有效期至1月28日。衛生署表示該處有多個劏房，亦沒住客名單，追蹤現困難，遂發隔離令，以識別可能遺漏的住戶，並稱其情况特殊，不得不採取特別措施。

首發隔離令管新填地街4廈

衛署：多劏房無名單難追蹤

油尖旺現時是最多確診地區，上述4街小區更是爆疫集中地。陳肇始昨午公布，油麻地至佐敦一帶短時間內出現多宗確診，該區多舊樓、居住環境較擠迫，社區感染風險可能較高，為盡快截斷傳播鏈，決定上述指定小區要強制檢測，盼達「小區清零」。以往一廈現兩戶不相關確診會實施強制檢測，今次小區強制檢測只要大廈在14日內有一戶確診，便要求曾逗留逾兩小時者檢測，強檢須於下周二前進行。

小區一街之隔 4確診廈未強檢

除了早前已納強制檢測的新填地街及上海街唐樓，小區檢測涉20幢大廈，但與小區一街之隔、出現確診的長樂街28號、怡齡閣、道興樓、文英樓則未納強檢。食衛局表示，強檢名單會持續更新，直至區內感染風險降至低水平。民政事務總署初步估計須強檢單位約800個，另有政府消息估計約涉數千人。

食衛局長陳肇始昨午未能交代小區強檢名單或檢測容量等細節，並稱衛生署會在疫情記者會交代（見另稿）。食衛局至昨晚公布，梁顯利油麻地社區中心及官涌體育館檢測點料每日可為約5000人檢測，另設採樣車。陳肇始表示，民政事務總署會登記居民資料方便日後跟進檢測情况。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌相信，小區檢測決定是模仿內地模式，但內地會配合居家令，香港則無，即未來幾日檢測期間，小區居民仍能自由走動傳播病毒，做法非最理想，但相信政府因考慮市民反對而無實施居家令。許提醒，在小區內的非受檢居民同樣身處「危險區域」，應盡快檢測。

梁子超指驗一次不足「清零」

何栢良倡全區強檢：勿拖至新年

呼吸系統專科醫生梁子超則表示，一次強檢不會「小區清零」，由於部分個案在檢測時仍在潛伏期，只驗一次料最多找到三分之一感染者，強檢後仍會現繼發個案。他說本港無能力支援全小區禁足，只能靠密集式檢測加快控制地區疫情，建議該20幢大廈完成首次檢測後，要在持續現確診的大廈，為居民每隔3至5日檢測，直至再無發現確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良周三已提出油麻地小區檢測，他昨向《有線新聞》表示，該區情况複雜，有劏房、基層、少數族裔、長者，且本港首次出現劏房相關的大爆發，重申傾向支持整個小區均強制檢測，以免夜長夢多，若拖至農曆新年人流更多時，疫情可能更嚴重。

大角嘴北區議員李傲然認為，增加強檢只有一戶確診的大廈只是「斬腳趾避沙蟲」，認為應派專家到區內視察，找出疫情迅速蔓延原因。

明報記者

（疫情第四波）

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