香港寬頻認按國安法封網

警至今未公開回應

香港電訊有線寬頻：不評論

香港寬頻上周五曾回應稱，沒有封鎖用戶連線至該網站；昨日則表示已按照國安法的要求停止連線至有關網站，相關網站連線於1月13日下午起停止。本報記者昨日嘗試瀏覽該網站，畫面顯示無法找到主機伺服器的IP地址。

除了香港寬頻，日前市民用多個不同網絡商網絡瀏覽「香港編年史」，均未能登入。香港電訊及有線寬頻表示不評論。數碼通、中移動、3香港至截稿前未有回應。

香港互聯網供應商協會主席葉旭暉回應查詢指出，國安法實施細則准許警方要求服務供應商停止連接網站，「既然有法例，就要跟從」，並指其他國家亦有因應反恐需要，賦予執法部門有關權力。他認為，如果實施細則能更清晰會更好，對公眾及服務供應商更公平。

資訊科技界選委黃浩華表示擔憂，指涉事網站未必所有內容與國安法有關，但警方似乎未有引用禁制令或聯絡網頁管理人，便引用國安法封鎖網站。他批評警方從無交代事件，「究竟條紅線、規範係點？」他說港人無法知道「紅線」，質疑將來傳媒查冊，報道高官與其他團體的交易、涉及僭建等會否觸犯國安法，憂慮削弱公眾知情權。