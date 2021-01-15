官派律師獲判決書 鹽田稱檢疫後可申探訪

李子賢是內地被囚10名港人之一，其母近日收到代表兒子的官派律師通知，稱已有判決書，但沒有透露內容。李媽媽曾致電鹽田看守所的警官，警官亦稱待她完成「14+7」日的隔離後，可持有效核酸檢測報告到看守所預約時間探望兒子。李媽媽於1月3日到深圳，預料到本月24日完成隔離檢疫期。

李子賢母指無透露判決書內容

協助港人家屬的涂謹申辦事處表示，家屬近日陸續收到官派律師通知已有判決書，意味沒有人提出上訴，案中10人已正式於服刑階段，按內地法規家屬可申請探視，惟家屬要求官派律師轉發判決書被拒，現時仍未知判決書內容。

涂謹申辦事處：意味無人上訴

保安局表示，根據內地法律，內地機關會將判決書發送予當事人及其律師代表，港府正了解有關探視安排，如有消息會通知求助家屬；10名被判刑港人的家屬如有求助，可繼續與入境處聯絡，入境處及駐粵辦會將求助的書面訴求轉交內地機關。

12港人案上月30日在深圳市鹽田區人民法院宣判，當中10人被判監7個月至3年，兩名被捕時未成年者廖子文及黃臨福遭遣送交香港警方處理。