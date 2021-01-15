指助12港人潛逃 國安處拘11人 包括黃國桐何潔泓母 警：累計20人合併處理

暫不涉國安罪 昨晚未獲保釋

警方昨日清晨展開行動，早上6時許陸續傳出拘捕消息。黃國桐昨早在facebook表示，警方國安處約6時10分前往其住所把他帶走。至10時許黃被押到其九龍城議員辦事處，其間他多次重複說「民主、法治、人權，唔好放棄」。警方搜查至11時半完成，未有帶走任何證物，黃國桐被押上警方私家車時再高呼「堅持民主、法治、人權，唔好放棄！香港人加油！」之後他被帶到沙田警署。

黃：唔好放棄民主法治人權

何母：嚴冬，大家靠緊撐住

何潔泓昨早在facebook稱，其母於6時15分被警察上門拘捕，之後帶到荃灣警署，據她了解涉及12港人案。何晚上再發帖，表示母親在律師陪同下完成第一次錄口供程序，未能保釋，今天仍需進行其他程序，母親將被轉到青衣警署過夜，今早回到荃灣警署。她又表示母親狀態良好，有足夠衣服，何母透過律師說：「嚴冬，大家靠緊，撐住。」另外，霍朗齊的facebook專頁亦透露霍於6時許被捕。

警方昨日並無召開記者會交代案件，至傍晚表示，國安處經深入調查後，昨早在多區拘捕11人（8男3女），年齡介乎18至72歲，涉嫌協助罪犯被扣查。據了解，除了黃國桐、張靜恩、霍朗齊，其餘被捕者包括兩名學生、一名烏克蘭籍男子，另有一人是黃國桐鄰居。

警方O記去年10月10日以協助罪犯罪名拘捕9人，包括社民連梁國雄前議助唐婉清、本土民主前線成員鍾雪瑩等，稱他們涉嫌協助12港人。至昨日國安處再拘捕11人，據了解，他們被指涉嫌向12港人提供金錢資助，提供偷渡意見，安排中間人在陸上接送，及安排偷渡期間的藏身地點等。

涉資助安排接送藏身

警方回覆稱，11名被捕者與去年10月被O記以相同罪名拘捕的9人，分別涉嫌協助12名逃犯逃離香港及妨礙警方拘捕，案件現由國家安全處合併處理。

黃國桐發起「保護傘」

台陸委會：密切關注事件

昨被捕11人中以黃國桐較為人熟悉，他過去以義務律師身分協助反修例被捕示威者，2019年「出山」當選區議員。黃國桐被捕引起台灣媒體的關注及報道，因他曾發起「保護傘」計劃，在台北開餐廳讓流亡港人到該處工作。台灣陸委會發言人邱垂正回應台灣傳媒稱，國際社會跟台灣都會密切關注此事發展，他指中共既然宣稱在港實施「一國兩制」、「港人治港，高度自治」，就應該貫徹承諾，保障並尊重港人擁有自由、民主、人權、法治的相關權利。邱強調，相關方面應以包容、理性態度面對人民訴求，這才是維繫香港繁榮穩定的根本之道。

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