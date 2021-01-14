議員斥陳肇始回覆似留聲機 質疑無抗疫目標

昨日立法會會議上，議員提出多項抗疫質詢，陳肇始多番以冗長的資料回答，惹來田北辰不滿及提出規程問題，「11個人等待問問題，現在一個人已去了15分鐘，可否cut了她的時間，讓人問問題？」立法會主席梁君彥亦提醒：「局長，請你盡快答。」

梁君彥籲盡快回答質詢

何君堯促考慮提早退休

建制派關注為何港府不強制全民檢測。何君堯說：「知道局長很辛苦，不眠不休繼續，但（發言）重複又重複，好似壞了的留聲機。」他又形容陳肇始回覆大量「早發現、早隔離、早治療」等只是「口號式」，「其實夠不夠人？不夠人會否問中央？為什麼成日講要做強制檢測你不去做？」他最後問：「你會否考慮『自檢』 然後『早退休』呢？ 」

經民聯梁美芬說「你所說的盡力，變成遲發現、遲隔離、遲治療」、「清零無望」，質問為何香港不聽從內地專家鍾南山的意見推行全民檢測。陳肇始回應「早發現、早隔離、早治療」不是口號，而是目標。她補充多次和專家研究，對於疫情評估，認為有向下趨勢，只是比第三波慢，但「大家抗疫都疲勞，大家聚集、出行，不似第三波奏效」，「整體防疫抗疫措施目標不止是檢測」。

田北辰：要用戰時狀態思維

田北辰問到能否為抗疫定目標，包括在24小時內完成檢測報告、24小時內完成追蹤緊密接觸者並安排檢疫，「要用戰時狀態思維處理，才有機會看到零感染，你會否承諾定下這兩個硬指標？如果你今日不肯，定下目標都不肯，你教我田北辰如何支持你做局長？」陳肇始回應稱衛生署除了處理日常檢測，也要為醫管局做第二次確診的檢測，「一定會盡快」。她補充，追蹤緊密接觸者方面，會「盡最大努力」，香港不似內地「有制度優勢」掌握大數據、追蹤快捷度及有效度會好很多，香港需用「人手打電話」，但承諾取得確診者家人資料後會24小時內送往檢測中心。

另外，梁美芬也提出書面質詢，問衛生署長陳漢儀、衛生防護中心總監黃加慶、傳染病處主任張竹君等出席疫情簡報會和其他記者會的次數，又問為何黃加慶在抗疫期間休假超過一個月。陳肇始在書面答覆中沒直接回應，僅稱去年政府共舉行逾300場記者會和疫情簡報會；而部門因應疫情發展及抗疫需要，有適時調配人手，「同事各有分工，在不同的崗位擔當專業角色」。

（疫情第四波）