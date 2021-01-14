憂播毒不開暖氣 亞博檢疫長者怕冷不願離牀

社署回應本報稱，亞博檢疫中心設暖燈，中心為每名檢疫者提供電暖氈、禦寒衣物，包括大褸、冷帽、手襪、襪及被鋪等。除為檢疫者提供足夠熱飲和熱食外，職員亦密切留意每名檢疫者的身體情况。

家人指亞博拒留聯絡 職員回覆提供「羽絨」

徐先生說，父親被送亞博後，因衛生原因須換上亞博提供的禦寒衣物。他接獲父親來電稱感寒冷，遂向職員查詢。徐先生說曾向北大嶼山醫院、衛生署及社署職員查詢，指3部門互相推搪，無人能回應他館內是否有暖氣，只有一職員指有羽絨提供，但未明言是「羽絨褸」或「羽絨被」。他擔心八旬父親難抵寒冷天氣染病。

本報向社署查詢後，有亞博職員致電徐先生，交代不能開啟館內暖氣，因要避免空氣流動傳播病毒。徐表示仍非常擔心父親，亦無亞博聯絡方法，如有需要只能透過院舍轉達，但院舍亦無亞博聯絡電話，只可以等亞博每日早上11時、下午3時主動聯絡院舍，「成件事好被動，過程轉折嘥時間」。亞博曾聯絡過徐先生，但無來電顯示，亦拒留聯絡方法。「爸爸去到陌生環境會緊張、會鬧情緒，𠵱家天氣凍又怕佢唔夠暖又怕佢要面唔講，亞博人手又唔知夠唔夠，亦唔可能好似院舍職員咁熟悉每個老人家嘅行為同脾氣」。

（疫情第四波）