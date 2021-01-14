報告交食衛局 委員稱將公開建議理據 顧問專家會下周一審視BioNTech緊急使用

衛生署助理署長（藥物）陳凌峯昨日表示，BioNTech/輝瑞/復星疫苗商已於1月初就其新冠疫苗遞交在港緊急使用的申請，並已提交數百頁的疫苗安全、有效性等資料，新冠疫苗顧問專家委員會12名專家負責審批，繼早前開會討論一般原則後，下周一將就審批開首次會議。

許樹昌：月內完成審批機會大

劉澤星：不公開個別投票意向

陳凌峯料如一切順利，會議最快同日決定是否向食衛局長建議批出緊急使用許可；但若委員會認為疫苗廠需提供進一步資料，則可能需時更長。新冠疫苗顧問專家委員會成員許樹昌料大機會能於一個月內完成審批。陳凌峯說一般藥物審批需花數以月計時間，今次相較已快很多。

顧問專家委員會召集人劉澤星表示，原則上當接種疫苗的利處和安全性遠高風險，委員會才會建議使用，屆時12名專家會以「簡單多數制」（simple majority）投票是否建議批出許可，再向食衛局撰寫報告，由食衛局長作最終決定。

劉澤星稱，委員會將以公開透明的原則，對外公布委員會建議或不建議批出許可的原因和理據，但不會公開個別專家的投票意向，建議屬委員會的集體決定。至於供港BioNTech疫苗實際生產的廠房地點，陳凌峯稱待港府公布，廠房均需符合GMP標準。

劉澤星續稱，疫苗廠需持續匯報在外國出現的新副作用，香港亦會持續監察本地接種疫苗後出現的副作用，包括要調查出現的疾病與接種疫苗是否有關，又要看多種疾病的發生率在接種疫苗後會否飈升，如發生率遠超背景發生率或考慮須否暫停接種。一旦出現嚴重事件會否先暫停注射計劃調查，劉表示，因個別一宗病症就即時暫停接種很困難，要從整體分析。

一旦疫苗供應不足，會否建議混合不同牌子的疫苗接種或延後第二劑的接種時間？劉澤星解釋，委員會基於疫苗廠提供的資料審批，疫苗廠一般不會有混合不同牌子疫苗的使用數據，或延後第二劑接種時間成效的數據，委員會難於無數據下作出建議。許樹昌補充，外國因疫情嚴峻，日增數萬人確診才考慮延後第二劑接種時間，讓更多人能接種第一劑，香港疫情相對不嚴重，未必迫切。

籌備網上課程 培訓接種人手

接種人手方面，劉澤星透露香港醫學專科學院正籌備網上課程，講解新冠疫苗機理、成效、副作用的診斷及處理方法等，讓提供接種服務的醫護自由參與。

至於會否招募醫科生提供接種，許樹昌稱暫未有相關討論，但接種涉責任問題，料未必邀請醫科生參與。

（疫情第四波）