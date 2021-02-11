巴西指科興有效率50.4% 僅高世衛門檻 科興未公布全面數據 藥劑師促港府考慮採購否

科興疫苗在巴西完成逾1.2萬人參與的第三期臨牀研究，巴西聖保羅州政府在當地周二公布更多數據。據路透社，負責研究的機構「Butantan」表示，上周公布科興疫苗有效率為78%，是針對輕微至嚴重病徵個案，若將病徵非常輕微個案計算在內，其整體有效率50.38%；該機構又稱，該研究主要針對前線醫護，亦包括長者，但沒說明長者年齡層。

許樹昌：沒足夠資料準確評論

本港的新冠疫苗顧問專家委員會成員許樹昌認同50.38%有效率屬偏低，但暫未清楚計算方法，沒足夠資料準確評論，需了解臨牀測試對象的年齡層、男女分佈、有否長期病患、是否包括無病徵感染者、每種副作用機率等。他又提醒，上述數字不能與另外兩款港府已採購疫苗直接比較，因測試地方、人群、時間等不一。

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦說，科興疫苗第三期臨牀研究未有全面報告，難以分析，盼疫苗廠盡快在科學期刊發表研究，在未有相關資料前，本港應押後審批科興疫苗，先審批數據較齊全的BioNTech和阿斯利康疫苗。

醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，據他所知，巴西最新公布的科興疫苗數據，除了5%極端例子，疫苗預防有病徵感染的有效率介乎35.26%至61.98%，整體有效率為50.38%，僅高於世衛的50%門檻。土耳其和印尼公布的科興疫苗有效率高過巴西數字，崔解釋，土耳其和印尼的研究無納入60歲以上長者，土耳其研究僅得1000多人，而長者免疫反應較差，一般接種疫苗後有效率較年輕人低，巴西測試納入長者，或令有效率下降。

崔俊明料對長者有效率不足50%

科興疫苗物流較便利本被視為適合供院舍長者接種，但崔俊明估計科興疫苗對長者有效率或低於50%，但長者正是本港希望保護的組群，擔心「得物無所用」，該學會建議港府重新考慮是否採用科興疫苗，即使繼續用亦應用於年輕組群，長者及住安老院舍者應考慮其他疫苗。他又說，其他藥廠一般公布數據時會同步刊登數據，但科興至昨午仍未出文獻，在資訊透明度有待改善，會影響大眾信心。

公務員事務局長聶德權昨被問會否不用科興疫苗時稱，顧問專家委員會將基於臨牀數據等審核，相信委員會開會後會有清晰建議，港府雖已和疫苗廠簽採購協議，但要確保疫苗達「某些條件」才採購。

食衛局上周五稱衛生署已與科興接洽以盡快取得數據，衛生署助理署長（藥物）陳凌峯昨稱，署方仍待科興提供進一步資料，相信對方需時整合數據。

北京科興中維生物技術有限公司董事長尹衛東昨在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，已向港府提交了「相關的註冊文件和有關技術條款的信息」，又稱「一定能夠按照合同的規定準時向香港提供疫苗」。科興早前已向國內各省提供逾700萬劑疫苗，正研究及追蹤有效性。

明報記者

（疫情第四波）