佐敦唐樓多6人染疫 何栢良倡小區強檢

業主前年被令修葺污水渠

屋署：正跟進遵辦情况

本報翻查土地註冊處文件，發現建築事務監督前年8月引用《建築物條例》向新填地街20號的業主頒布命令，指新填地街20號地下污水渠欠妥，要求業主去年2月25日前就公用渠管進行工程，即「勘測地下渠管及沙井，有需要時修葺或更換破損的便溺污水管及相關污水設施」。本報向屋宇署查詢業主有否於限期前完成上述工程，屋宇署回覆本報稱，現正跟進有關渠務修葺令的遵辦情况。

何憂拖延致「V形」反彈

張竹君未答小區驗否

何栢良昨日在商台《在晴朗的一天出發》表示，近期疫情與日出康城、將軍澳-藍田隧道、中九龍幹線隧道3個地盤群組爆發的關係很大，地盤便利病毒在工友間傳播，他們感染後可再傳染家人，若加上唐樓和劏房擠迫、衛生差、排污渠殘舊等，小區可爆發得很厲害。他認為可「進取一點」，在新填地街疫廈附近一兩條街、在有關小區做大型強制檢測，並由紀律部隊「掃樓」追蹤，若劏房區疫情拖下去，擔心疫情可「V形」反彈。

新填地街26號昨天多5人確診，兩人屬源頭不明；新填地街20號多1人確診，為確診者的家人，累計兩單位有確診。張竹君指大廈有大量劏房，擔心喉管較緊密，會造成傳播，20多名居民須檢疫。她建議業主做好維修喉管工作，又稱建築署有時會協助有確診的私樓檢視喉管。她呼籲居民注意衛生。

張竹君沒回應會否撤離居民，至於什麼情况會撤離，她說沒特定標準。被問會否在新填地街附近數條街安排檢測，她僅稱民政處人員會在附近檢測站盡量指示居民檢測。至於會否小區檢測，她說沒補充。

食衛局長陳肇始昨日書面回覆經民聯立法會議員梁美芬質詢稱，2019年12月至2020年12月民政事務總署及地區民政事務處已為逾1900幢「三無大廈」提供約3300次清潔服務。

（疫情第四波）