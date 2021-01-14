增42確診 1/3住油尖旺 同區過去一周錄59宗 升逾兩倍

天馬苑駿威閣多3宗納強檢

本港昨日多42宗確診，其中11宗源頭不明；另有20多宗初步確診。黃大仙天馬苑駿威閣昨多3人確診，因為累計兩個單位共4人確診，被政府納入強制檢測，兩個單位的樓層與坐向都不同。曾於上月31日至本月13日逗留天馬苑駿威閣逾兩小時者，須於1月16日或之前檢測。透過港大團隊發現污水樣本持續陽性的牛池灣坪石邨金石樓，昨日亦多一名居民確診。

明起地盤人員可免費檢測一次

多個工作場所群組持續爆疫，港九小輪群組昨日再多一人確診，累計6名員工及3名密切接觸者確診。中九龍幹線中段隧道地盤亦多兩人確診，群組累計20人確診。將軍澳-藍田隧道地盤亦多4人確診。食衛局昨日宣布，因應多宗涉建造業工地人員確診，1月15至31日會透過社區檢測中心為所有建造業工地人員提供一次免費檢測，即日起接受網上預約。

佐敦新填地街20至26號唐樓昨再多6人確診。至於早前兩個單位有確診的新元朗中心第3座，經強制檢測後，前日再發現多3個單位共6人確診，累計5個單位有確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其中3個單位及兩個單位分別是同一坐向。

廣華婦科病人覆檢確診

博愛後勤護士初確

另外，廣華醫院一名23歲女病人周一晚經急症室入住婦科病房，當時無發燒或上呼吸道感染病徵，院方為她安排入院篩查，首次檢測結果不確定，其後送往隔離病房，翌日再檢測，經衛生署覆檢後證實確診，同病格一名病人須檢疫。醫管局總行政經理何婉霞表示，病人兩次都是接受鼻咽及喉嚨拭子檢測，兩次病毒數值（CT Value）都是高於30。

博愛醫院中央消毒房亦有一名主要負責後勤工作的護士初步確診，她平日周一至周五上班，沒接觸病人，上周六開始喉痛，過去數日在家休息，前日求診，當晚對檢測呈初步陽性，其居住的大廈早前有居民確診。

醫局：入院篩查揪120宗陽性

反映截斷數十傳播鏈

何婉霞又主動提到，有傳媒形容公立醫院篩查有甩漏導致有病人須檢疫，她強調社區有不少無病徵個案，如病人因其他問題入院，院方沒可能知道是否受感染。她說醫管局自去年9月起為25萬人次的入院病人篩查，找到120宗對新冠病毒呈陽性的個案，其中80多宗是新確診個案，反映篩查最少截斷數十條傳播鏈。

另外，一名81歲男病人（第6921宗）昨晨離世，本港累計161名患者死亡。該病人有長期病，去年12月6日入住東區醫院，其後情况持續惡化。

（疫情第四波）