人權監察促釋私隱憂慮：倘「檢測證明」納App 變相內地「健康碼」

現可未經同意披露資料予第三方

現時不少人不願安裝「安心出行」，葉寬柔指出，《私隱條例》第59條寫明可以在沒有當事人同意下將個人資料披露給第三方的情况，包括公眾健康，質疑一旦「安心出行」有將市民資料收集、儲存，政府或可在無市民同意下索取該等紀錄，因此她認為政府必須設法釋除市民憂慮，從而說服市民自願安裝該程式，而非研究若市民不安裝就不可進入某類處所。

根據《私隱條例》第59條，與資料當事人的健康有關的個人資料，可豁免查閱時間限制、以合理方式查閱、用於新目的等，而適用情况包括對當事人或其他人健康造成嚴重損害。

葉寬柔說，「若市民去哪裏都要掃描二維碼，變相其行蹤完全無私隱可言」，她關注是否到所有指定處所都要掃描「安心出行」二維碼，抑或政府會擴至市民到所有食肆都要掃描二維碼，憂要求市民到不同地方均要掃描二維碼，市民無選擇下必須披露行蹤，會大大侵害個人私隱。

質疑檢視電子針卡如強制接種

另外，對於政府或要指定處所經營者檢視市民電子針卡，葉關注為何顧客到美容院等處所要被檢視電子針卡，認為政府須釐清其必需性及證明實質防疫成效，又擔心若大量處所都要檢視電子針卡，變相就是強制市民接種疫苗。她指市民對私隱有合理期望，政府要證明，要求安裝某程式、掃二維碼並無侵害私隱，並證明措施對防疫有確實效果。

（疫情第四波）