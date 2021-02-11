研商場早關 復開處所查客「安心出行」 領展有保留：或致人流集中 美容界稱無權查憂爭拗

陳肇始：日後或需檢視電子針卡

陳肇始昨日出席立法會會議時回答，有專家建議商場等處所提早關門，當局現正研究，現時已用第599F章規管處所申請「安心出行」二維碼，下一步會研究一旦處所復開，有關營運者檢視顧客手機有否安裝「安心出行」、掃描二維碼，日後或需檢視其電子針卡，這些均尚在構思，相關政策局長會開始與持份者商討。

吳永嘉促檢測證明納App

經民聯工業界議員吳永嘉提到，現時「安心出行」僅40多萬人使用，批評政府沒有為市民提供誘因，促政府將新冠病毒檢測陰性結果等證明加入「安心出行」，容許持相關證明者入政府運動場所、進戲院看電影等。陳肇始回答，當疫情緩和至政府可放寬社交距離措施時，相關方向值得探討，各政策局會繼續與持份者溝通，現亦正向這方向邁進，若日後市民已接種疫苗或已做檢測，進入一個地方前或可有一個憑證。

熟悉商場營運者稱不合情理

阻民生需要料惹飲食業反彈

對於提早關閉商場的建議，領展昨日回應稱對此有保留，又引述有專家曾公開表示限制商場營業時間並非有效安排，因可能令人流集中在同一時間，增加病毒傳播風險，較有效的做法是分散及控制人流。有熟悉商場營運的人亦稱有關建議不合情理，因商場內有大量食肆，政府已經禁晚市堂食，食肆靠外賣「吊命」，若要商場提早關閉，連外賣生意都封殺，料惹飲食業反彈，另影響到市民放工後到地區商場買外賣或光顧超級市場的民生需要。新鴻基地產表示不評論。九龍倉集團至截稿前未有回應。

香港美容業總會創會主席葉世雄表示，美容院屬指定處所，業界早已申請「安心出行」二維碼，但經營者難以檢視顧客有否安裝該程式及掃描二維碼，「我們不是執法者，這是非不為也，實不能也」，而且顧客早已預繳購買美容服務，若因此不向顧客提供服務，一定會引起爭拗。葉稱，業界早已定下約章只接待預約客人，一旦有客人確診，美容院可提供當天顧客紀錄供當局追蹤，認為根本毋須客人另安裝程式。

美容界：已有顧客紀錄供追蹤

健身界轟如直接扼殺行業

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎亦大力反對，指大部分市民不願安裝「安心出行」，政府若規定到指定處所先要安裝程式，形同直接扼殺有關行業，「市民不會為了要健身，就冒險安裝程式讓人知道其行蹤」。柯稱疫情下生意只有往常的三分之一，若政府要顧客安裝「安心出行」才可光顧指定處所，相信生意會再挫六成。

另外，公務員事務局長聶德權周二接受明珠台節目《清心直說》訪問時表示，開始接種疫苗後，專家會研究考慮放寬接種者的部分防疫限制，例如由外地回港時可否檢疫少於21天，或研究接種者可進出某些處所等。對於接種者到外地旅遊是否可免檢疫，他強調修改檢疫措施是科學為本，須參考臨牀數據及疫苗功效，而不同地方討論旅遊措施，如旅遊氣泡，相信亦會商討檢測或疫苗接種等要求。聶德權昨日在新城電台節目《香樹輝King King傾》亦表示，若市民接種疫苗後，可減低自身及社區風險，就有空間調整有關社交距離及出行的措施。

明報記者

（疫情第四波）

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