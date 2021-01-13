林村首停辦許願節 許願樹年初一封至初九

「香港許願節」由2011年起在農曆新年期間舉行，吸引大批市民到林村許願樹拋寶牒祈福。大埔鄉委會主席林奕權表示，上月與鄉公所及林村許願廣場負責人開會，商討疫下許願節人流管制安排，剛過去周日再開會時，鄉公所及許願廣場代表認為每日確診人數未見回落至單位數，憂許願節令人群聚集，故以安全理由，決定歷來首度取消許願節。

林表示年初一至初九（2月12日至20日）期間，放馬莆村將停止開放，並圍封許願樹，市民不可入內拋寶牒，至年初十（21日）才如常開放，而林村的盆菜宴等新春活動亦會一併取消。

特首林鄭月娥昨出席行會前表示，過去一周本港疫情緩慢下降，但出現反覆，情况令人擔心，她說，明白市民經歷了一年疫情，感到沮喪、疲累，但現時不是放鬆的時候，呼籲市民減少聚會，「一個月後是農曆新年，我相信今年農曆新年都要在比較平靜的環境中度過」。

政府擬在下月推疫苗接種計劃，林鄭月娥說，接種疫苗和放寬防疫措施「未必有完全直接關係」，社交距離措施主要是根據確診數字而定，過去兩次放寬措施，都是等本地確診跌至單位數才放寬。

有業界提出，若防疫措施做得很齊全、員工接受檢測確定是陰性並安裝使用「安心出行」應用程式，政府應讓業界局部復業，林鄭稱政府會檢視。

黃大仙祠車公廟安排未定

至於大年初一黃大仙祠上頭炷香、年初二車公誕參拜等仍未有定案。嗇色園回覆，正為新春善信入祠做好防疫措施準備，2月初會公布頭炷香及新春安排；華人廟宇委員會回覆，農曆新年期間沙田車公廟的參拜安排，委員會將因應疫情發展適時公布。

（疫情第四波）