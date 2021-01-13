去年第三波調查接種疫苗意向 不足四成願打 25至34歲最抗拒

中大醫學院在去年第三波疫情高峰期7月27日至8月27日間，以電話訪問1200名成人，結果刊於科學期刊《Vaccine》。

六成人稱產地影響接受程度

調查假設政府在12個月內提供免費新冠肺炎疫苗，問被訪者會否接種，平均37.3%願接種，餘下約六成不會或不肯定。按年齡組別接受程度，18至24歲組別有40.4％願打針，但25至34歲接受程度最低，僅24.4%；隨年齡增長比例提升，接受程度最高為65歲或以上長者，有47.6%（見表）。另有逾六成受訪者認為，疫苗產地影響對接受程度。

調查亦顯示，疫苗的副作用、接種疫苗時遇到的困難如請假、位置偏遠等，均降接種意願。政府推薦的疫苗對市民最具影響力，較醫生和家人的影響力高5倍。

醫生倡政府供誘因增接種意欲

中大微生物學系系主任陳基湘表示，自願接種覆蓋率應要達七成，市民接受程度低於群體免疫水平。他建議政府向市民解說所選疫苗的資訊，提供接種證明書及安排彈性上班等誘因，增加接種意欲。

被問應否提供經濟誘因，中大公共衛生與基層醫療學院教授黃至生認為要小心考慮，或令人誤以為打針未必是好事，適得其反。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，上述調查未必反映現時情况，多款疫苗最近公布更多數據，顯示安全及成效高，相信能提升接種意欲。

許樹昌料調查未必反映現况

稱配合通關吸引年輕人接種

至於年輕組別接種意願低，許樹昌相信「想通關旅行，唔打疫苗機會更加微」，預料未來通關將配合病毒檢測及疫苗接種，才可考慮豁免強制檢疫，預料這是吸引年輕人接種的最大誘因。

（疫情第四波）