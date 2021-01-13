科興未公布完整數據 印尼批准緊急使用

巴西當局於當地時間本月7日發布科興疫苗第三期臨牀研究數據，稱針對1.24萬名醫護的研究顯示，疫苗有效率為78%。

路透社引述巴西報道：

科興整體有效率50％至60％

路透社前日引述巴西新聞網站「UOL」報道，稱負責科興疫苗在巴西第三期臨牀研究的科研機構「Butantan」會於當地時間12日（周二）公布更多數據，並引述知情者稱，科興疫苗的「整體有效率」（general efficacy）介乎50%至60%，而上周公布的78%為「臨牀有效率」（clinical efficacy）。

報道引述Butantan稱，有關說法純屬猜測，機構會公布更完整的數據。

研究機構：報道說法屬猜測

另外，據外電報道，印尼當局近日批准科興疫苗在當地緊急使用。路透社報道，印尼當局日前公布科興疫苗在當地的「人體測試」（human test）中期分析，顯示疫苗有效率為65.3%。《海峽時報》報道，有關數據來自1600人的試驗。《紐約時報》則引述科興疫苗在印尼第三期臨牀研究的負責人Kusnandi Rusmil稱，在研究中有25人染疫，當中7人接種了疫苗，18人注射了安慰劑。

翻查資料，世衛要求新型冠狀病毒疫苗有效率最低門檻為50%，進行第三期臨牀研究時，接種疫苗及安慰劑的組別一共有150人染疫才算完成研究。本港採購的另外兩種疫苗BioNTech及阿斯利康已分別在國際期刊發表第三期臨牀研究，BioNTech有效率為95%，阿斯利康的有效率為70.4%，部分劑量有效率為90%。

（疫情第四波）