梁栢賢倡醫局營運接種中心 各聯網一間 倘先打BioNTech 中心負責解凍

林正財：或用外展替長者接種

院舍長者被列為優先接種群組，不用解凍的中國科興疫苗本較適合運至院舍接種，但科興至昨午仍未公布全面數據。疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財相信，很可能先在港接種BioNTech疫苗，因其數據較齊，亦已獲多國批准緊急使用，據他所知，該疫苗廠已向衛生署提交資料，申請在港緊急使用。雖然BioNTech疫苗儲存、稀釋等步驟較複雜，林說，相信可用外展形式到院舍為長者接種，料需醫管局、衛生署和社署三方合作，相關部門與院舍今日見面，了解業界看法。

梁栢賢昨與專責工作小組另一成員曾浩輝與醫管局總裁高拔陞商討疫苗接種安排，梁其後向本報稱，建議醫管局在每個聯網最少營運一個接種中心，若要先打BioNTech疫苗，可在醫管局的接種中心解凍，醫管局外展隊可由中心帶疫苗到老人院稀釋，再為院舍長者接種。

倡看人手調節每次接種人數

梁建議，醫管局可找聖約翰救傷隊的救護車同往老人院，「萬一有事，（安老院）下面有十字車」。他稱若疫苗接種順利對醫管局而言亦是好事，因可減少長者入院，而接種計劃涉訓練及大量流程，期望起初由醫管局處理可較穩妥，但稱醫管局人手有壓力，因同步正籌備臨時醫院，建議可用特別酬金計劃鼓勵醫護參與接種工作。若人手最終有限，他認為可調低每次接種人數，「去到一間（老人院）有100人，不用一日打100人，開始只打20人，做順個流程先」。

除了接種流程，梁栢賢提醒醫管局與政府的疫苗電腦系統要互通，因醫管局需知入院者的疫苗紀錄。

據本報了解，部分醫院向員工查詢打針意向。梁栢賢稱這不是正式調查，但反應不踴躍，「醫護同其他行業一樣，有人覺得針有問題，有人不信任政府」，現只需為想打針的人安排，其他人看到過程順暢，副作用不多，慢慢便會來打針。

梁認為，政府應告訴市民為何要打針，「如有家人確診，密切接觸者打了針，又撩過鼻（檢測）是陰性，為何要檢疫？政府及科學委員會要想想，如這是誘因，是否會多點人打？」。他舉例，留學生回港如也有檢疫誘因，相信大多會打針後才回來；美容、健身、教跳舞等都可想想，「你打針至教你跳舞是否好一點？我唔想影響生意。」

林鄭：不提供金錢誘因

商討盡快送疫苗來港

特首林鄭月娥昨出席行會前表示，負責審批疫苗在港緊急使用的顧問專家委員會將在本周開會，就本港已採購的3款疫苗啟動「認可工作」。

政府早前稱，科興疫苗將在1月抵港，BioNTech將在今年首季抵港，阿斯利康疫苗將在今年下半年抵港，林太昨稱，已要求食衛局與疫苗廠商討盡快送部分疫苗來港，「即毋須一次送來一兩百萬劑，也先供應給我們為一些優先需要接種的人士接種」。她又說，接種疫苗是自願，若強制會適得其反，亦不會提供金錢誘因，誘因是「讓整個社會可以早日恢復大家想做的活動」。衛生署對有沒有疫苗已遞申請表示沒補充。

（疫情第四波）