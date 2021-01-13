屯院內科病人初確 篩查走漏 15人檢疫

瑪嘉烈增一職業治療師中招

部門非緊急服務短期受影響

昨日初步確診的職業治療師在前一次檢測時呈陰性，至昨日檢測陽性，並有喉嚨不適。該職業治療師1月8日曾在早前有員工確診的多用途房工作過，醫院決定擴大追蹤範圍至1月4至8日，曾在該多用途室逗留超過兩小時或吃飯的員工，均須接受檢疫，包括5名職業治療師，部門累計11職員須檢疫，其他員工則須接受檢測。

有13名病人曾取過有關房間的衣車製作康復用品，需回收用品並安排檢測。醫管局總行政經理何婉霞稱，職業治療部除緊急個案外，非緊急服務會短時間受影響。

轉院再驗 屯院病人弱陽性有抗體

另外，屯門醫院一名內科病人初步確診，其於1月6日入院篩查時陰性，且無感染症狀，由於病人需轉院，11日再接受測試，驗出弱陽性，並驗出抗體，15名同病格的病人須檢疫14日，當中5名病人已經出院，同病房職員及其餘病人須檢測。

何婉霞稱，醫管局去年9月起為入院者做入院病毒篩查，至今累計逾25萬人，找出120宗陽性個案，當中80宗是新發現的病人。

昨日再增一名81歲有長期病患的確診男病人（個案8636）離世，為本港第160名新冠死者。

（疫情第四波）