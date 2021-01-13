廢水管沒隔氣彎管 屋署指違規 糞水廢水駁同渠 測量師憂病毒層層散

署方：有坐廁沒駁反虹吸管 或發渠務修葺令

何鉅業說，根據《建築物條例》，若廢水管接駁至便溺污水管，需設置隔氣彎管，但現場所見，上述接駁喉管沒設彎管。屋宇署回覆本報查詢稱，新填地街26號的廢水管沒按《建築物（衛生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所）規例》設隔氣彎管，部分單位的坐廁隔氣彎管亦沒按規例接駁反虹吸管通氣，署方會跟進，並根據《建築物條例》及現行執法政策採取適當行動，包括發出渠務修葺令。

何鉅業指出，從大廈外牆觀察，連接污水管的坐廁不是每個都有反虹吸氣喉，若有住戶冲廁，其他住戶坐廁的「水封」較容易會被吸走。他說，從外牆所見，每層坐廁出口位並非相同，部分在垂直喉管的左邊，部分在右邊，部分兩邊皆有出口，估計單位間隔已改。他亦見有污水渠打橫延長至其他單位，「好明顯嗰邊間多咗房，做多了廁所」。他認為並非大廈原本喉管設計，應是有人改建。

唐樓多劏房戶，他們可以如何自保？何鉅業說「無得保」，除了關注喉管有否滲漏之外，他說若要替坐廁補裝反虹吸氣喉，需整幢大廈單位一起同意才行，「一個單位做都無用，同埋地台去水無隔氣，呢啲係『死症』」。

住戶憂中招 一口氣行7層不敢停

居於24號7樓的林太表示，大廈「百分之九十」是劏房，對劏房衛生及渠道安裝情况感擔憂，認為政府應規管。她說前日26號已新增7宗確診，感非常擔心，一家四口如非必要也不外出，也不敢開門。她對於當局一度未有公開有確診個案樓層感擔憂，稱自己過去行樓梯返家會休息幾次，現在會一口氣行上7樓，「如果佢公開幾樓，我哋會避開」。居於26號1樓的尼泊爾裔男子Ganjabahadur Rai表示已做檢測，不太擔心感染，因為平常有戴好口罩。

（疫情第四波）