13戶25染疫 唐樓強檢不全撤 4幢相通 其一7層住宅5層爆疫

昨增7戶13人中招 同層同門牌號者須檢疫

本港昨日增60宗確診，全部屬本地個案，當中新填地街20至26號持續爆疫，除了門牌24號未出現確診者，20、22和26號昨再新增7單位共13人確診或初步確診，累計13個單位共25人染疫（見圖）。

張竹君說，由於大廈確診者眾，且屬舊式樓宇和涉及劏房，傳播風險較大，4幢樓的住戶若與確診者住同層及同門牌號數者需檢疫。食衛局昨晚發公告命4幢樓強制檢測。大批警員昨晚到26號「封樓」，據悉約40名警員到場為共19個單位內的人記錄資料。

稱衛署早知互通未擴強檢

區議員批判斷出錯致蔓延

新填地街26號本月8日因3個單位有人確診，已須強制檢測，當時其餘3幢未納強檢。油尖旺區議員何富榮稱，民政專員早前曾到20至26號視察，知悉4幢樓共用樓梯及走廊互通，他引述專員稱已向衛生署反映，惟當局沒及時擴大強檢範圍。何知悉有住戶一家四口確診，所居單位「一劏四」，料大廈「大部分都有劏」，又批評衛生署反應慢及判斷出錯，「明顯政府失策，需為事件負責任」，「現時大廈內疫情已蔓延，如當局及早做決定，可減低感染風險及人數」。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱爆疫大廈涉及密集劏房、共用樓梯兩大高危因素，為穩妥起見，起初應安排20至26號的居民強制檢測。張竹君昨日解釋，強制檢測以最小的大廈單位為準，舉例日出康城都有大廈分為左右兩翼，亦只強檢左翼，早前已知新填地街4幢樓相通，因此已向20至24號居民安排免費檢測，當再發現個案就須強檢。

梁子超指劏房密集渠管亂駁 風險極高

張竹君稱未見有撤全幢需要

26號樓高7層，當中5層有人確診，當局未要求全幢檢疫。有測量師發現新填地街26號的廢水管和便溺污水管相連，憂大廈傳播風險高（見另稿）。梁子超指有關唐樓渠管接駁混亂，形容風險極高，質疑為何麗晶花園6座D室住戶當時須檢疫，而今次不用，認為至少20、22及26號的居民應檢疫。

張竹君稱未見有需要全幢撤離；至於為何與確診者同層其他門牌的住戶毋須檢疫，她解釋「雖然相通，但唔係近得咁緊要」。

新元朗中心多6宗涉3單位 坪石邨3幢再強檢

除了劏房林立的舊樓，強檢亦揭屋苑疫廈有大量個案。張竹君稱，大廈強制檢測至今找出50名確診者，包括新元朗中心3座昨新增6人確診，涉及3單位，累計11人染疫。元朗區議員張秀賢說，該大廈至少有5戶有確診，但不清楚坐向等分佈，不少居民感憂慮。他說新元朗中心有5座，居民須共用同一個大堂的升降機，才能通往不同座數，擔心疫情蔓延至其他樓宇。

另外，坪石邨金石樓、黃石樓和藍石樓早前已強制檢測，污水監測顯示近日連續兩日陽性，張竹君稱1月11日金石樓樣本病毒濃度高，可能有個案於首次強制檢測未被發現，3幢樓須第二次強檢。

明報記者

（疫情第四波）

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